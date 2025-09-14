تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب الاتحاد، حيث يلتقي مانشستر سيتي مع جاره مانشستر يونايتد في ديربي مثير بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويخوض السيتي مواجهة قوية أمام اليونايتد ضمن منافسات الجولة الرابعة من البريميرليج لموسم 2025-2026، في لقاء يحمل طابعًا خاصًا بالنظر إلى قيمة الفريقين والتنافس الكبير بينهما.

وتقام المباراة المرتقبة اليوم الأحد 14 سبتمبر، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، على أرضية استاد الاتحاد.

ويدخل رجال بيب جوارديولا اللقاء برغبة واضحة في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل تحسين موقعهم في جدول الترتيب وتعويض البداية المتذبذبة، حيث يتوقع أن يعتمد المدرب الإسباني على عناصره الأساسية منذ البداية.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: جيمس ترافورد

خط الدفاع: ماتيوس نونيز – جون ستونز – روبن دياز – آيت نوري

خط الوسط: رودري – برناردو سيلفا – تيجاني رايندرز

خط الهجوم: جيريمي دوكو – أوسكار بوب – إيرلينج هالاند

جدير بالذكر أن عمر مرموش سيغيب عن مباراة الديربي بعد تعرضه لإصابة رفقة منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.