شيفيلد يونايتد يقيل مدربه سيلس بعد سلسلة هزائم

أفادت شبكة "سكاي سبورتس" أن نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي قرر إقالة مدربه الإسباني روبين سيلس من منصبه، بعد البداية الكارثية للفريق هذا الموسم في دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب".

وكان سيلس قد تولى المهمة في يونيو الماضي خلفًا لكريس وايلدر، ووقع عقدًا لمدة ثلاث سنوات، إلا أنه فشل في تحقيق أي فوز منذ بداية الموسم.

حيث خسر الفريق جميع المباريات الست التي خاضها، وكان آخرها الهزيمة الثقيلة بخماسية نظيفة أمام إيبسويتش تاون يوم الجمعة الماضي.

وبحسب التقارير، فإن إدارة شيفيلد يونايتد تستعد للإعلان خلال الساعات المقبلة عن عودة كريس وايلدر لقيادة الفريق للمرة الثالثة في مسيرته التدريبية مع النادي.