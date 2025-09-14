المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:15
ناساف كارشي

ناساف كارشي

دوري أبطال آسيا للنخبة
الوحـــدة

الوحـــدة

- -
19:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

- -
16:45
الغرافة

الغرافة

الدوري الإسباني
اسبانيول

اسبانيول

- -
22:00
مايوركا

مايوركا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

شيفيلد يونايتد يقيل مدربه سيلس بعد سلسلة هزائم

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

01:49 م 14/09/2025
شيفيلد

شيفيلد

أفادت شبكة "سكاي سبورتس" أن نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي قرر إقالة مدربه الإسباني روبين سيلس من منصبه، بعد البداية الكارثية للفريق هذا الموسم في دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب".

وكان سيلس قد تولى المهمة في يونيو الماضي خلفًا لكريس وايلدر، ووقع عقدًا لمدة ثلاث سنوات، إلا أنه فشل في تحقيق أي فوز منذ بداية الموسم.

حيث خسر الفريق جميع المباريات الست التي خاضها، وكان آخرها الهزيمة الثقيلة بخماسية نظيفة أمام إيبسويتش تاون يوم الجمعة الماضي.

وبحسب التقارير، فإن إدارة شيفيلد يونايتد تستعد للإعلان خلال الساعات المقبلة عن عودة كريس وايلدر لقيادة الفريق للمرة الثالثة في مسيرته التدريبية مع النادي.

الدوري الإنجليزي شيفيلد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg