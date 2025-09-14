المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
"بقيادة صلاح وغياب إيزاك".. تشكيل ليفربول لمواجهة بيرنلي بالدوري الإنجليزي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

03:06 م 14/09/2025
ليفربول

ليفربول

أعلن الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، عن التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة بيرنلي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويغيب المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، الوافد الجديد إلى صفوف الريدز، عن القائمة بسبب عدم جاهزيته البدنية حتى الآن.

ويسعى ليفربول إلى تحقيق الفوز الرابع على التوالي، بعد تغلبه في الجولات الماضية على بورنموث، نيوكاسل يونايتد وآرسنال، من أجل اعتلاء صدارة ترتيب البريميرليج بالعلامة الكاملة.

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: سوبوسلاي – فان دايك – كوناتي – كركيز

خط الوسط: جرافنبرخ – ماك أليستر – فيرتز

خط الهجوم: جاكبو – إيكتيكي – محمد صلاح

ليفربول الدوري الإنجليزي سلوت

