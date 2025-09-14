المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:15
ناساف كارشي

ناساف كارشي

دوري أبطال آسيا للنخبة
الوحـــدة

الوحـــدة

- -
19:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

- -
16:45
الغرافة

الغرافة

الدوري الإسباني
اسبانيول

اسبانيول

- -
22:00
مايوركا

مايوركا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"صاروخية صلاح".. ليفربول يحطم صمود بيرنلي ويحافظ على الصدارة (فيديو)

محمد همام

كتب - محمد همام

06:07 م 14/09/2025
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg

قاد محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، فريقه لتحقيق فوز ثمين على حساب بيرنلي بهدف دون رد، في لقاء ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة (90+5) من ضربة جزاء، سجّلها صلاح بنجاح، ليحرز هدفه الثاني في الموسم، بعدما هز شباك بورنموث في الأسبوع الأول.

لمعرفة ترتيب الدوري الإنجليزي.. اضغط هنا

تشكيلة ليفربول:

أليسون - دومينيك سوبوسلاي - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ميلوس كيركيز - ريان جرافنبرخ - أليكسيس ماك أليستر - فلوريان فيرتز - كودي جاكبو - هوجو إيكتيكي - محمد صلاح.

تفاصيل المباراة:

جاءت المحاولة الأولى من جانب ليفربول في الدقيقة الخامسة، عبر تسديدة من كودي جاكبو من خارج منطقة الجزاء، لكنها خرجت بعيدًا عن المرمى.

في الدقيقة التاسعة، سدد ميلوس كيركيز كرة قوية، لكنها علت العارضة دون تشكيل خطورة.

الدقيقة 12 شهدت أخطر فرص ليفربول، بعد عرضية من جاكبو، لكن كوناتي أضاع الكرة بغرابة أمام المرمى، بعد رأسية لم ينجح في تحويلها لهدف.

في الدقيقة 31، حاول سوبوسلاي التسديد من خارج منطقة الجزاء، إلا أن كرته علت مرمى بيرنلي.

أجرى آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، التبديل الأول بخروج كيركيز ونزول أندرو روبرتسون، خوفًا من حصول كيركيز على البطاقة الثانية بعد أن نال إنذارًا مبكرًا.

في الدقيقة 48، حاول جرافنبرخ منح ليفربول التقدم بتسديدة قوية من خارج المنطقة، لكنها علت العارضة.

ليفربول واصل الضغط، وسدد فيرتز في الدقيقة 54 كرة من داخل المنطقة مرت بجوار القائم، دون تغيير في النتيجة.

سوبوسلاي كاد أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة 58 بتسديدة قوية من خارج المنطقة، لكن حارس بيرنلي تصدى لها ببراعة، محولًا الكرة إلى ركنية.

في الدقيقة 64، سدد محمد صلاح كرة من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى بيرنلي.

البديل فيديريكو كييزا، الذي شارك في الشوط الثاني، كاد أن يسجل في الدقيقة 72 بعد عرضية من روبرتسون، لكنها مرت بجوار القائم.

في الدقيقة 85، تلقى لاعب وسط بيرنلي، شيموانيا أوجوشوكو، بطاقة صفراء ثانية بعد تدخل عنيف على فلوريان فيرتز، ليُطرد من المباراة.

وشهدت الدقيقة 93 ضربة جزاء لصالح ليفربول، بعد لمسة يد على لاعب بيرنلي التونسي، حنبعل المجبري.

ونفذ محمد صلاح ركلة الجزاء في الدقيقة 95 بتسديدة قوية ومركزة، مسجلًا هدف "الريدز" الوحيد في اللقاء.

 

الدوري الإنجليزي ليفربول محمد صلاح بيرنلي ترتيب الدوري الإنجليزي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg