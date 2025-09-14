قاد محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، فريقه لتحقيق فوز ثمين على حساب بيرنلي بهدف دون رد، في لقاء ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة (90+5) من ضربة جزاء، سجّلها صلاح بنجاح، ليحرز هدفه الثاني في الموسم، بعدما هز شباك بورنموث في الأسبوع الأول.

لمعرفة ترتيب الدوري الإنجليزي.. اضغط هنا

تشكيلة ليفربول:

أليسون - دومينيك سوبوسلاي - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ميلوس كيركيز - ريان جرافنبرخ - أليكسيس ماك أليستر - فلوريان فيرتز - كودي جاكبو - هوجو إيكتيكي - محمد صلاح.

تفاصيل المباراة:

جاءت المحاولة الأولى من جانب ليفربول في الدقيقة الخامسة، عبر تسديدة من كودي جاكبو من خارج منطقة الجزاء، لكنها خرجت بعيدًا عن المرمى.

في الدقيقة التاسعة، سدد ميلوس كيركيز كرة قوية، لكنها علت العارضة دون تشكيل خطورة.

الدقيقة 12 شهدت أخطر فرص ليفربول، بعد عرضية من جاكبو، لكن كوناتي أضاع الكرة بغرابة أمام المرمى، بعد رأسية لم ينجح في تحويلها لهدف.

في الدقيقة 31، حاول سوبوسلاي التسديد من خارج منطقة الجزاء، إلا أن كرته علت مرمى بيرنلي.

أجرى آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، التبديل الأول بخروج كيركيز ونزول أندرو روبرتسون، خوفًا من حصول كيركيز على البطاقة الثانية بعد أن نال إنذارًا مبكرًا.

في الدقيقة 48، حاول جرافنبرخ منح ليفربول التقدم بتسديدة قوية من خارج المنطقة، لكنها علت العارضة.

ليفربول واصل الضغط، وسدد فيرتز في الدقيقة 54 كرة من داخل المنطقة مرت بجوار القائم، دون تغيير في النتيجة.

سوبوسلاي كاد أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة 58 بتسديدة قوية من خارج المنطقة، لكن حارس بيرنلي تصدى لها ببراعة، محولًا الكرة إلى ركنية.

في الدقيقة 64، سدد محمد صلاح كرة من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى بيرنلي.

البديل فيديريكو كييزا، الذي شارك في الشوط الثاني، كاد أن يسجل في الدقيقة 72 بعد عرضية من روبرتسون، لكنها مرت بجوار القائم.

في الدقيقة 85، تلقى لاعب وسط بيرنلي، شيموانيا أوجوشوكو، بطاقة صفراء ثانية بعد تدخل عنيف على فلوريان فيرتز، ليُطرد من المباراة.

وشهدت الدقيقة 93 ضربة جزاء لصالح ليفربول، بعد لمسة يد على لاعب بيرنلي التونسي، حنبعل المجبري.

ونفذ محمد صلاح ركلة الجزاء في الدقيقة 95 بتسديدة قوية ومركزة، مسجلًا هدف "الريدز" الوحيد في اللقاء.