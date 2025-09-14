المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:15
ناساف كارشي

ناساف كارشي

دوري أبطال آسيا للنخبة
الوحـــدة

الوحـــدة

- -
19:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

- -
16:45
الغرافة

الغرافة

الدوري الإسباني
اسبانيول

اسبانيول

- -
22:00
مايوركا

مايوركا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

صلاح: لم نستسلم أمام بيرنلي.. ونسعى لمنح اللاعبين الجدد الثقة في خطتنا

محمد جلال

كتب - محمد جلال

06:29 م 14/09/2025
محمد صلاح

محمد صلاح - لاعب ليفربول

يرى محمد صلاح، مهاجم ليفربول، أن فريقه لا يستسلم رغم صعوبة مواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي.

وانتصر ليفربول على بيرنلي بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال صلاح بعد المباراة عبر شبكة سكاي سبورتس: "بيرنلي كان خصمًا صعبًا اليوم، بذلنا قصارى جهدنا للاستحواذ على الكرة، كان الأمر صعبًا، لكنني سعيدًا لأننا نجحنا في الفوز".

وأضاف: "لدينا عدد قليل من اللاعبين الجدد في التشكيلة الأساسية ويحتاج الأمر إلى بعض الوقت للتكيف ونحن نبذل قصارى جهدنا لجعلهم واثقين في خطتنا".

وأنهى: "نحن لا نستسلم. نحاول أن ندفع أنفسنا إلى أقصى حد، وكفريق نجحنا في ذلك".

وسجل محمد صلاح الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة 90+5 من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بداعي لمس التونسي حنبعل مجبري الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

ووصل محمد صلاح للهدف الثاني له في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما سجل أمام بورنموث في الجولة الأولى للمسابقة.

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول الدوري الإنجليزي صلاح بيرنلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg