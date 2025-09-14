يرى محمد صلاح، مهاجم ليفربول، أن فريقه لا يستسلم رغم صعوبة مواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي.

وانتصر ليفربول على بيرنلي بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال صلاح بعد المباراة عبر شبكة سكاي سبورتس: "بيرنلي كان خصمًا صعبًا اليوم، بذلنا قصارى جهدنا للاستحواذ على الكرة، كان الأمر صعبًا، لكنني سعيدًا لأننا نجحنا في الفوز".

وأضاف: "لدينا عدد قليل من اللاعبين الجدد في التشكيلة الأساسية ويحتاج الأمر إلى بعض الوقت للتكيف ونحن نبذل قصارى جهدنا لجعلهم واثقين في خطتنا".

وأنهى: "نحن لا نستسلم. نحاول أن ندفع أنفسنا إلى أقصى حد، وكفريق نجحنا في ذلك".

وسجل محمد صلاح الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة 90+5 من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بداعي لمس التونسي حنبعل مجبري الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

ووصل محمد صلاح للهدف الثاني له في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما سجل أمام بورنموث في الجولة الأولى للمسابقة.