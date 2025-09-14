المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
فان دايك: صلاح حاسم دائما مع ليفربول في اللحظات الأخيرة

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:42 م 14/09/2025
فان دايك

فيرجيل فان دايك من مباراة بيرنلي وليفربول

كال الهولندي فيرجيل فان دايك، المديح لزميله المصري محمد صلاح، بعدما قاد الأخير ليفربول إلى الفوز (1-0) على بيرنلي في مباراة جمعت بينهما على ملعب تيرف مور، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدف فوز ليفربول على بيرنلي من علامة الجزاء في الدقيقة 90+5.

فان دايك عن تأثير صلاح مع ليفربول

كاد ليفربول يفقد نقطتين في سباق صدارة الدوري الإنجليزي أمام بيرنلي، لكن صلاح سجل هدفًا ثمينًا في الدقائق الأخيرة.

وقال فيرجيل فان دايك في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس التليفزيونية: "نحاول دائمًا كسر تكتلات الفرق الدفاعية.. كان علينا التحلي بالصبر، والبحث عن هدف، لذا هو فوز مستحق، لكن لو كنت لاعبًا لبيرنلي فلن يكون من الجيد أبدًا استقبال هدف من ركلة جزاء".

وأضاف قائد ليفربول: "صلاح نفذ ركلة الجزاء بشكل مثالي.. إنه لاعب عالمي، ونعرف أنه حاسم دائمًا في اللحظات الأخيرة".

وشدد فان دايك على أن مفتاح فوز ليفربول على بيرنلي تمثل في أن اللاعبين تجنبوا الشعور بالإحباط حتى صافرة النهاية.

يشار إلى أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2025-2026، بالعلامة الكاملة من 4 مباريات.

مباراة ليفربول القادمة
محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي



