تحدث الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن فوز فريقه على بيرنلي بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سلوت في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس"، اليوم الأحد: "عندما رأيت عدد الدقائق المحتسبة كوقت بدل ضائع، شعرت بالصدمة. وما زلت مصدومًا من حصولنا على ركلة جزاء في ذلك الوقت."

وأضاف: "خمس دقائق من الوقت بدل الضائع كانت غير متوقعة بالنسبة لي. شعرت بالصدمة، ثم تحوّلت إلى سعادة بعد أن سجّل محمد صلاح ركلة الجزاء."

وتابع: "لم تكن مباراة خلقنا فيها الكثير من الفرص. اللعب أمام فريق يدافع في منطقة جزائه صعب للغاية، لكننا واصلنا السيطرة والتمرير، ما تسبب في إرهاقهم تدريجيًا."

وأردف سلوت: "الإرهاق كان أمرًا طبيعيًا، لأنهم اضطروا للدفاع 80% من وقت المباراة، ولهذا السبب لجأنا إلى الدفع بأكبر عدد ممكن من المهاجمين."

وعن موقف المهاجم ألكسندر إيزاك من المشاركة في الفترة المقبلة، أوضح سلوت: "الآن هو جاهز للعب لمدة 45 دقيقة على الأقل. دعونا نرى ما إذا كنا سنستخدمه يوم الأربعاء أو السبت المقبل."

بهذا الفوز، واصل ليفربول سلسلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي محققًا العلامة الكاملة بعد أربع جولات، ليحافظ على صدارة الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن آرسنال وتوتنهام وبورنموث.

لمعرفة ترتيب الدوري الإنجليزي.. اضغط هنا