ماك أليستر يثير الشكوك حول مشاركته أمام أتلتيكو مدريد

أثار الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، لاعب خط وسط ليفربول، الشكوك حول إمكانية مشاركته في مواجهة أتلتيكو مدريد المرتقبة ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تُقام المباراة مساء الأربعاء المقبل، على ملعب "آنفيلد"، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لموسم 2025-2026.

وتعرّض ماك أليستر لضربة قوية في الدقيقة 16 من زمن المباراة أمام بيرنلي، حيث اشتكى من الإصابة، قبل أن يتلقى العلاج من الطاقم الطبي ويُكمل الشوط الأول.

إلا أن المدير الفني آرني سلوت فضّل استبداله بين شوطي اللقاء، حيث دفع باللاعب كونور برادلي، الذي شغل الجبهة اليمنى.

وظهر الدولي الأرجنتيني عقب اللقاء وهو يرتدي ضمادة على كاحله، ما زاد من الشكوك حول مدى جاهزيته لمواجهة أتلتيكو مدريد.

وكان ليفربول قد حقق فوزًا ثمينًا على بيرنلي بهدف دون رد، أحرزه النجم محمد صلاح في الدقيقة (90+5)، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذا الانتصار، واصل ليفربول تصدر جدول ترتيب الدوري، محققًا العلامة الكاملة برصيد 12 نقطة من أربع مباريات.