كلام فى الكورة
"عاشق الشباك" في ديربي مانشستر.. فودين يطارد رقم روني وأجويرو (فيديو)

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

07:33 م 14/09/2025
احتفال فيل فودين لاعب مانشستر سيتي

احتفال فيل فودين لاعب مانشستر سيتي

واصل فيل فودين نجم نادي مانشستر سيتي، تألقه المعتاد في لقاءات الديربي، أمام الغريم التقليدي مانشستر يونايتد، في قمة مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل فودين هدف مانشستر سيتي الأول، في الدقيقة 18، برأسية متقنة بعد عرضية قوية من جيريمي دوكو.

تشكيل مانشستر سيتي.. 6 تغييرات.. ودوناروما يحرس المرمى أمام يونايتد

ورفع فودين رصيده إلى 7 أهداف في آخر 7 مباريات شارك فيها، بمواجهة الديربي ضد مانشستر يونايتد.

بعد هدف السيتي الأول ضد اليونايتد.. فودين يعادل رقم كانتونا في الديربي

وأصبح فودين هو ثالث أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في تاريخ لقاءات الديربي، في الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 7 أهداف.

وعادل نجم السيتي رقم إريك كانتونا، أسطورة مانشستر يونايتد السابق، كما تجاوز عدد أهداف زميله إرلينج هالاند في المواجهات بين الفريقين.

ويأمل فودين في معادلة رقم الثنائي: واين روني نجم مانشستر يونايتد وسيرجيو أجويرو مهاجم السيتي، اللذان يتصدران قائمة الأكثر تسجيلًا في ديربي مانشستر، برصيد 8 أهداف لكلا منهما.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
مانشستر يونايتد مانشستر سيتي فودين

أخبار تهمك

