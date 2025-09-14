نجح نادي مانشستر سيتي في تحقيق فوز كبير (3-0) على الجار يونايتد، في مباراة جمعت بينهما على ملعب الاتحاد، اليوم الأحد، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

واستعاد فريق الإسباني بيب جوارديولا انتصاراته في المباراة المناسبة، بعدما خسر على يد توتنهام هوتسبير وبرايتون تواليًا، فيما عاد رفاق البرتغالي روبن أموريم إلى التعثر مجددًا في الدوري الإنجليزي، عقب الفوز في الجولة الماضية على حساب بيرنلي.

ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

تشكيل ديربي مانشستر بين سيتي ويونايتد

- تشكيل مانشستر سيتي: جيانلويجي دوناروما، نيكو أوريلي، عبد القادر خوسانوف، روبن دياز، يوشكو جفارديول، رودري، تيجاني رايندرز، برناردو سيلفا، فيل فودين، جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند.

- تشكيل مانشستر يونايتد: ألتاي بايندير، ماتياس دي ليخت، ليني يورو، لوك شاو، نصير مزراوي، مانويل أوجارتي، برونو فيرنانديز، باتريك دورجو، أماد ديالو، بريان مبيومو، بنيامين سيسكو.

وغاب النجم عمر مرموش عن ديربي مانشستر بسبب الإصابة التي تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب مصر ضد بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

تفاصيل مباراة سيتي ويونايتد

وبدأ سيتي الضغط سريعًا على مرمى يونايتد بتسديدة قوية من إيرلينج هالاند في الدقيقة 2، مرت بجانب القائم.

وتصدى دوناروما في الظهور الأول على الإطلاق مع مانشستر سيتي لتسديدة السلوفيني سيسكو في الدقيقة 3.

وتمكن فودين من تسجيل هدف افتتاحي في الدقيقة 18، بضربة رأسية، إثر عرضية متقنة من جيريمي دوكو.

وتألق بايندير في إبعاد تسديدة قوية من رايندرز في الدقيقة 24.

وجرب برونو حظه بالتصويب من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 34، لكن دوناروما وقف له بالمرصاد.

وأنهى سيتي الشوط الأول متقدمًا بهدف وحيد على مانشستر يونايتد قبل أن يكشر عن أنيابه في النصف الثاني.

وفي الدقيقة 53، أحرز هالاند هدفًا في مرمى مانشستر يونايتد، بعدما وضع الكرة بسهولة فوق ألتاي بايندير.

وكاد هالاند يسجل مجددًا، لكنه أضاع انفرادًا بحارس مرمى مانشستر يونايتد بغرابة شديدة في الدقيقة 55.

وعاد دوناروما إلى التألق، ليمنع تسديدة الكاميروني بريان مبيومو من هز شباك مانشستر سيتي في الدقيقة 61.

وأضاف هالاند هدفًا ثالثًا لمانشستر سيتي في الدقيقة 68، إثر انفراد جديد، مسددًا الكرة بسهولة على يسار بايندير.

وأهدر رايندرز فرصة سهلة أمام مرمى بايندير، إذ سدد في الدقيقة 75 كرة جاورت القائم الأيسر بقليل.

وبحث مانشستر يونايتد عن هدف حفظ ماء الوجه، لكن تسديدة مبيومو مرت بعيدًا في الدقيقة 84.

واستطاع سيتي تسيير ما تبقى من وقت أمام يونايتد، دون أن تشهد الدقائق الأخيرة أي فرص محققة.