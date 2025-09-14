المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:15
ناساف كارشي

ناساف كارشي

دوري أبطال آسيا للنخبة
الوحـــدة

الوحـــدة

- -
19:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

- -
16:45
الغرافة

الغرافة

الدوري الإسباني
اسبانيول

اسبانيول

- -
22:00
مايوركا

مايوركا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

لا يوجد أفضل من العودة للانتصارات في الديربي.. سيتي يقسو على يونايتد

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:25 م 14/09/2025
هالاند

هالاند يتألق مجددا في ديربي مانشستر

نجح نادي مانشستر سيتي في تحقيق فوز كبير (3-0) على الجار يونايتد، في مباراة جمعت بينهما على ملعب الاتحاد، اليوم الأحد، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

واستعاد فريق الإسباني بيب جوارديولا انتصاراته في المباراة المناسبة، بعدما خسر على يد توتنهام هوتسبير وبرايتون تواليًا، فيما عاد رفاق البرتغالي روبن أموريم إلى التعثر مجددًا في الدوري الإنجليزي، عقب الفوز في الجولة الماضية على حساب بيرنلي.

ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

تشكيل ديربي مانشستر بين سيتي ويونايتد

- تشكيل مانشستر سيتي: جيانلويجي دوناروما، نيكو أوريلي، عبد القادر خوسانوف، روبن دياز، يوشكو جفارديول، رودري، تيجاني رايندرز، برناردو سيلفا، فيل فودين، جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند.

- تشكيل مانشستر يونايتد: ألتاي بايندير، ماتياس دي ليخت، ليني يورو، لوك شاو، نصير مزراوي، مانويل أوجارتي، برونو فيرنانديز، باتريك دورجو، أماد ديالو، بريان مبيومو، بنيامين سيسكو.

وغاب النجم عمر مرموش عن ديربي مانشستر بسبب الإصابة التي تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب مصر ضد بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

تفاصيل مباراة سيتي ويونايتد

وبدأ سيتي الضغط سريعًا على مرمى يونايتد بتسديدة قوية من إيرلينج هالاند في الدقيقة 2، مرت بجانب القائم.

وتصدى دوناروما في الظهور الأول على الإطلاق مع مانشستر سيتي لتسديدة السلوفيني سيسكو في الدقيقة 3.

وتمكن فودين من تسجيل هدف افتتاحي في الدقيقة 18، بضربة رأسية، إثر عرضية متقنة من جيريمي دوكو.

وتألق بايندير في إبعاد تسديدة قوية من رايندرز في الدقيقة 24.

وجرب برونو حظه بالتصويب من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 34، لكن دوناروما وقف له بالمرصاد.

وأنهى سيتي الشوط الأول متقدمًا بهدف وحيد على مانشستر يونايتد قبل أن يكشر عن أنيابه في النصف الثاني.

وفي الدقيقة 53، أحرز هالاند هدفًا في مرمى مانشستر يونايتد، بعدما وضع الكرة بسهولة فوق ألتاي بايندير.

وكاد هالاند يسجل مجددًا، لكنه أضاع انفرادًا بحارس مرمى مانشستر يونايتد بغرابة شديدة في الدقيقة 55.

وعاد دوناروما إلى التألق، ليمنع تسديدة الكاميروني بريان مبيومو من هز شباك مانشستر سيتي في الدقيقة 61.

وأضاف هالاند هدفًا ثالثًا لمانشستر سيتي في الدقيقة 68، إثر انفراد جديد، مسددًا الكرة بسهولة على يسار بايندير.

وأهدر رايندرز فرصة سهلة أمام مرمى بايندير، إذ سدد في الدقيقة 75 كرة جاورت القائم الأيسر بقليل.

وبحث مانشستر يونايتد عن هدف حفظ ماء الوجه، لكن تسديدة مبيومو مرت بعيدًا في الدقيقة 84.

واستطاع سيتي تسيير ما تبقى من وقت أمام يونايتد، دون أن تشهد الدقائق الأخيرة أي فرص محققة.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg