المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:15
ناساف كارشي

ناساف كارشي

دوري أبطال آسيا للنخبة
الوحـــدة

الوحـــدة

- -
19:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

- -
16:45
الغرافة

الغرافة

الدوري الإسباني
اسبانيول

اسبانيول

- -
22:00
مايوركا

مايوركا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد ثنائية هالاند.. جدول ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:40 م 14/09/2025
هالاند

من احتفالات هالاند أمام مانشستر يونايتد

سجل اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند ثنائية في فوز مانشستر سيتي (3-0) على الجار يونايتد، اليوم الأحد، لينفرد بصدارة ترتيب الهدافين في منافسات الدوري الإنجليزي.

ويحمل محمد صلاح لقب هداف الدوري الإنجليزي، بعدما سجل 29 هدفًا في الموسم الماضي 2024-2025.

ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي

يتصدر هالاند منفردًا ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي، بعدما وصل إلى هدفه الخامس مع مانشستر سيتي هذا الموسم.

وأحرز هالاند أهدافه الخمسة مع سيتي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بواقع هدفين في كل من وولفرهامبتون ويونايتد، وهدف أمام برايتون.

وفي المركز الثاني، يظهر الثنائي السويدي فيكتور جيوكيريس من أرسنال والغاني أنطوان سيمينيو من بورنموث، كل منهما سجل 3 أهداف.

وتمكن 16 لاعبًا من تسجيل هدفين في الدوري الإنجليزي 2025-2026 حتى الآن، أبرزهم بالتأكيد محمد صلاح من ليفربول.

طالع جدول ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي من هنا

يشار إلى أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بالعلامة الكاملة، بالحصول على 12 نقطة من 4 مباريات.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
محمد صلاح الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي إيرلينج هالاند

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg