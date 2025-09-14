سجل اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند ثنائية في فوز مانشستر سيتي (3-0) على الجار يونايتد، اليوم الأحد، لينفرد بصدارة ترتيب الهدافين في منافسات الدوري الإنجليزي.

ويحمل محمد صلاح لقب هداف الدوري الإنجليزي، بعدما سجل 29 هدفًا في الموسم الماضي 2024-2025.

ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي

يتصدر هالاند منفردًا ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي، بعدما وصل إلى هدفه الخامس مع مانشستر سيتي هذا الموسم.

وأحرز هالاند أهدافه الخمسة مع سيتي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بواقع هدفين في كل من وولفرهامبتون ويونايتد، وهدف أمام برايتون.

وفي المركز الثاني، يظهر الثنائي السويدي فيكتور جيوكيريس من أرسنال والغاني أنطوان سيمينيو من بورنموث، كل منهما سجل 3 أهداف.

وتمكن 16 لاعبًا من تسجيل هدفين في الدوري الإنجليزي 2025-2026 حتى الآن، أبرزهم بالتأكيد محمد صلاح من ليفربول.

طالع جدول ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي من هنا

يشار إلى أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بالعلامة الكاملة، بالحصول على 12 نقطة من 4 مباريات.