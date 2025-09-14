المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
أموريم: لن أغير طريقتي.. وأنا أعاني أكثر من جماهير مانشستر يونايتد

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:48 م 14/09/2025
أموريم

أموريم وجوارديولا من ديربي مانشستر

شدد المدير الفني البرتغالي روبن أموريم، مدرب نادي مانشستر يونايتد، على أنه لن يغير طريقته في إدارة الفريق الأول، رغم الخسارة (3-0) أمام الجار سيتي، اليوم الأحد.

واكتفى مانشستر يونايتد بالحصول على 4 نقاط في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، من 4 مباريات، إذ فاز في مناسبة وحيدة، وتعادل مرة، وخسر في مباراتين.

تصريحات أموريد بعد خسارة مانشستر يونايتد

بدا أموريم محبطًا في تصريحات التي نشرتها شبكة قنوات سكاي سبورتس التليفزيونية، بعد خسارة ثقيلة أمام مانشستر سيتي.

وقال أموريم: "أتقبل أن نتائجي لا تناسب مانشستر يونايتد، لكن هناك الكثير من الأمور التي ليس لديكم أي فكرة عنها.. لن أغير فلسفتي، وسأستمر في اللعب بطريقتي".

وأضاف: "مانشستر يونايتد يقدم معي أداءً أفضل من النتائج التي نحققها.. وطالما أنا هنا سأبذل قصارى جهدي، والباقي ليس قراري، لكنني أريد التأكيد أنني أعاني أكثر من الجماهير".

وواصل مدرب مانشستر يونايتد: "لن أدافع عن نفسي.. لا أعرف ماذا أقول، لست سعيدًا لكنني لم أر لاعبًا لم يبذل أقصى ما لديه، وأنا من يتحمل المسؤولية".

قبل أن يختتم: "يمكننا أن نتحسن أكثر من ذلك، لم نكن جيدين بما يكفي في التفاصيل الصغيرة، لكن هذا خطئي وليس خطأ اللاعبين".

وبات روبن أموريم مهددًا بالرحيل عن مانشستر يونايتد في أي وقت، خاصة إذا استمرت النتائج السلبية في منافسات الدوري الإنجليزي.

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي روبن أموريم

أخبار تهمك

