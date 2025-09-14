فرحة عارمة في ليفربول بعد الفوز على بيرنلي

أنقذت أهداف الدقائق الأخيرة، نادي ليفربول، من السقوط 4 مرات متتالية في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ونجح ليفربول في الحصول على العلامة الكاملة في الدوري الإنجليزي 2025-2026 بعد 4 مباريات، محققًا الفوز على كل من بورنموث ونيوكاسل يونايتد وأرسنال وبيرنلي على الترتيب.

الدقائق الأخيرة تنقذ ليفربول

تمكن ليفربول من تسجيل الأهداف خلال الدقائق الـ10 الأخيرة، في جميع المباريات التي خاضها بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويعتبر قطاع كبير من جمهور كرة القدم أن ليفربول أصبح فريقًا محظوظًا بسبب أهدافه المتأخرة، بينما يؤمن آخرون بأن فريق المدرب الهولندي آرني سلوت استحق ذلك، لأنه لا يستسلم أبدًا، بل يواصل القتال حتى نهاية الدقائق الـ+90.

وسجل ليفربول أهدافه في الدقائق الأخيرة في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم على النحو الآتي..

- الجولة الافتتاحية أمام بورنموث: هدفان بعد الدقيقة 80

كانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدفين لمثلهما قبل أن يسجل الإيطالي فيديريكو كييزا هدفًا في الدقيقة 88، ثم أضاف صلاح هدفًا رابعًا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

- الجولة الثانية أمام نيوكاسل يونايتد: هدف بعد الدقيقة 80

سيطر التعادل على نتيجة قمة مباريات الجولة الثانية حتى نجح الشاب ريو نجوموها في اقتناص هدف بـ3 نقاط في الدقيقة 100.

- الجولة الثالثة أمام أرسنال: هدف بعد الدقيقة 80

أحرز المجري دومينيك سوبوسلاي هدفًا من ركلة حرة مباشرة في مرمى أرسنال، عند حدود الدقيقة 83.

- الجولة الرابعة أمام بيرنلي: هدف بعد الدقيقة 80

استطاع صلاح أن يسجل هدف الفوز على بيرنلي من علامة الجزاء في الدقيقة 90+5.

دون الدقائق الأخيرة.. أين يقع مركز ليفربول في الدوري الإنجليزي؟

أوضحت شبكة أوبتا للأرقام القياسية أن ليفربول أصبح أول فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، أي منذ 1992، يحقق الفوز في 4 مباريات متتالية بفضل أهداف جاءت في الدقائق الـ10 الأخيرة أو بعد ذلك.

وحصد ليفربول 8 نقاط إضافية بفضل أهدافه في اللحظات الأخيرة، بعد الدقيقة 80، إذ حول التعادل إلى فوز في المباريات الأربعة التي خاضها في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ولولا أهداف الدقائق الأخيرة، لكان ليفربول بـ4 نقاط فقط في المركز العاشر.

