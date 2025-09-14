المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:15
ناساف كارشي

ناساف كارشي

دوري أبطال آسيا للنخبة
الوحـــدة

الوحـــدة

- -
19:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

- -
16:45
الغرافة

الغرافة

الدوري الإسباني
اسبانيول

اسبانيول

- -
22:00
مايوركا

مايوركا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أنقذته 4 مرات.. أين يقع مركز ليفربول في الدوري الإنجليزي دون أهداف الدقائق الأخيرة؟

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:42 م 14/09/2025
ليفربول

فرحة عارمة في ليفربول بعد الفوز على بيرنلي

أنقذت أهداف الدقائق الأخيرة، نادي ليفربول، من السقوط 4 مرات متتالية في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ونجح ليفربول في الحصول على العلامة الكاملة في الدوري الإنجليزي 2025-2026 بعد 4 مباريات، محققًا الفوز على كل من بورنموث ونيوكاسل يونايتد وأرسنال وبيرنلي على الترتيب.

الدقائق الأخيرة تنقذ ليفربول

تمكن ليفربول من تسجيل الأهداف خلال الدقائق الـ10 الأخيرة، في جميع المباريات التي خاضها بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويعتبر قطاع كبير من جمهور كرة القدم أن ليفربول أصبح فريقًا محظوظًا بسبب أهدافه المتأخرة، بينما يؤمن آخرون بأن فريق المدرب الهولندي آرني سلوت استحق ذلك، لأنه لا يستسلم أبدًا، بل يواصل القتال حتى نهاية الدقائق الـ+90.

وسجل ليفربول أهدافه في الدقائق الأخيرة في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم على النحو الآتي..

- الجولة الافتتاحية أمام بورنموث: هدفان بعد الدقيقة 80

كانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدفين لمثلهما قبل أن يسجل الإيطالي فيديريكو كييزا هدفًا في الدقيقة 88، ثم أضاف صلاح هدفًا رابعًا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

- الجولة الثانية أمام نيوكاسل يونايتد: هدف بعد الدقيقة 80

سيطر التعادل على نتيجة قمة مباريات الجولة الثانية حتى نجح الشاب ريو نجوموها في اقتناص هدف بـ3 نقاط في الدقيقة 100.

- الجولة الثالثة أمام أرسنال: هدف بعد الدقيقة 80

أحرز المجري دومينيك سوبوسلاي هدفًا من ركلة حرة مباشرة في مرمى أرسنال، عند حدود الدقيقة 83.

- الجولة الرابعة أمام بيرنلي: هدف بعد الدقيقة 80

استطاع صلاح أن يسجل هدف الفوز على بيرنلي من علامة الجزاء في الدقيقة 90+5.

دون الدقائق الأخيرة.. أين يقع مركز ليفربول في الدوري الإنجليزي؟

أوضحت شبكة أوبتا للأرقام القياسية أن ليفربول أصبح أول فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، أي منذ 1992، يحقق الفوز في 4 مباريات متتالية بفضل أهداف جاءت في الدقائق الـ10 الأخيرة أو بعد ذلك.

وحصد ليفربول 8 نقاط إضافية بفضل أهدافه في اللحظات الأخيرة، بعد الدقيقة 80، إذ حول التعادل إلى فوز في المباريات الأربعة التي خاضها في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ولولا أهداف الدقائق الأخيرة، لكان ليفربول بـ4 نقاط فقط في المركز العاشر.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

مباراة ليفربول القادمة
محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي آرني سلوت

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg