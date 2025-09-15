صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

ديلي ميل

موقف ماك أليستر

أكد آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، أن خروج أليكسيس ماك أليستر ليس بسبب الإصابة إنما كان لأمور فنية.

الدولي الأرجنتيني اشتكى من آلام نتيجة تعرضه لإصابة قوية في الدقيقة 15 بعد تدخل عنيف من لاعب فريق بيرنلي.

صلاح الحاسم

قال فيرجيل فان دايك قائد فريق ليفربول، إن محمد صلاح يعتبر لاعبًا حاسمًا بعدما نجح في قيادة الفريق للفوز على بيرنلي.

وجاء هدف ليفربول الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 90+5 من زمن أحداث المباراة.

ذا صن

معاناة أموريم

كشف روبن أموريم المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن معاناته داخل النادي بسبب ظروف ونتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

ورغم من ذلك أكد أموريم أنه متمسك بالطريقة التي سيلعب بها، مشددًا أنه لا ينوي تغيير أسلوبه الخططي مع الفريق في الفترة المقبلة.

الصحافة الإسبانية

ماركا

فليك يعاقب رافينيا

عاقب هانسي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، البرازيلي رافينيا، لاعب الفريق الكتالوني، بعد استبداله خلال مباراة فالنسيا.

وقرر هانسي فليك الإبقاء على رافينيا بين البدلاء، ومعاقبته دون الدفع به في التشكيل الأساسي، بسبب وصوله متأخرًا، وعدم الالتزام بقواعد السلوك.

رغبة فيرمين

أكد فيرمين لوبيز لاعب برشلونة، على صعوبة مباراة فالنسيا خاصة في بدايتها، قبل أن يفرض الفريق إيقاعه وينتصر بنتيجة كبيرة.

ومن جانبه قال فيرمين في تصريحات إعلامية: "لم أشك في وجود أبدًا، سأقاتل لأبقى هنا لسنوات طويلة قادمة، مهما كانت التكهنات".

آس

حفل برشلونة

حقق فريق برشلونة انتصارا عريضا أمام فالنسيا، في حفل على ملعب يوهان كرويف، بعدما فاز بنتيجة (6-0).

ووصل برشلونة إلى النقطة العاشرة، ليصبح بالمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز، خلف ريال مدريد المتصدر بـ10 نقاط.

الصحافة الفرنسية

ليكيب

تكريم كيمبيمبي

احتفل نادي باريس سان جيرمان بمدافعه بريسنيل كيمبيمبي، الذي أمضى عشرين عامًا في النادي وانتقل إلى نادي قطر مؤخرًا، وذلك بعد الفوز على لانس في الدوري الفرنسي.

وقال كيمبيمبي في تصريحات أثناء تكريمه: " اليوم ليس سهلاً عليّ، لكنني أردتُ أن أشكركم على كل المشاعر التي جمعتني بكم في هذا النادي".

وأضاف: "لقد قضيتُ سنواتٍ رائعةً معكم. إنه لشرفٌ لي أن أكون هنا الليلة. بل أقول إنه انتصارٌ لأني ناضلتُ طوال هذه السنوات. أنا فخورٌ جدًا بارتداء هذا القميص".

لوباريزيان

إصابة كفاراتسخيليا

تعرض باريس سان جيرمان لصدمة خلال مباراة لانس في بطولة الدوري الفرنسي، حيث تعرض مهاجمه خفيتشا كفاراتسخيليا للإصابة.

وقال لوكاس هيرنانديز بعد المباراة عن إصابة كفاراتسخيليا: "نشعر بحال جيدة، للأسف، تعرض كفارا لعرقلة ولم يتمكن من مواصلة اللعب. بالنسبة للي، الإصابة ليست خطيرة".

الصحافة الإيطالية

فوتبول إيطاليا

موقف لوكمان

كشف المدير الفني إيفان يوريتش، مدرب نادي أتالانتا، موقف النيجيري أديمولا لوكمان من المشاركة ضد باريس سان جيرمان في افتتاحية مبارياتهما بدوري أبطال أوروبا.

وقال مدرب أتالانتا عقب الفوز (4-1) على ليتشي: "لا أعتقد أن لوكمان سيشارك ضد باريس.. نحن بحاجة إلى لاعبين جاهزين، يهتمون بالنادي، ويريدون التطور أكثر".

وأثار لوكمان الجدل في الصيف، بعدما ضغط على إدارة أتالانتا لتسهيل رحيله إلى إنتر.

وعاد لوكمان إلى التدريبات الجماعية بعد أن فشلت الأندية في تقديم عروض بـ50 مليون يورو، كما طلبت إدارة أتالانتا.

توتو ميركاتو ويب

احتفال مودريتش

احتفل اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش لأول مرة مع نادي ميلان، بعدما سجل هدفه الافتتاحي في مرمى بولونيا.

وسجل مودريتش هدفًا في بولونيا خلال مباراة فوز ميلان بهدف نظيف على بولونيا ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإيطالي.

وأحرز مودريتش هدفه الأول بقميص ميلان من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة رائعة من أليكسس سايليمايكرس.

الصحافة الألمانية

سكاي سبورتس

كيميش يكشف أزمة منتخب ألمانيا

أكد جوشوا كيميش أن أزمة المنتخب الألماني، تكمن في كثرة الغيابات خلال الفترة الأخيرة.

وقال كيميش: "بعد بطولة أمم أوروبا، قدم الفريق أداءً رائعًا وخاض مباريات دولية رائعة، ونتيجةً لذلك، استطعنا أن نحمل نشوة الحماس معنا".

وأضاف: "لكن بعد ذلك، فقدنا لاعبًا أو اثنين، وبسبب التبديلات المتكررة، فقد المنتخب الألماني إيقاعه، يمكنك بالتأكيد الشعور بذلك عندما تلعب بنفس اللاعب أكثر، فهذا يُسهّل الأمور بعض الشيء، أمام المنتخب الألماني الكثير من العمل".

موقع بايرن ميونخ الرسمي

أوليسي لاعب الشهر

حصد مايكل أوليسي جائزة لاعب الشهر في نادي بايرن ميونخ، بعدما قدم أداءً رائعًا ساهم به في تصدر فريقه لجدول ترتيب الدوري الألماني.

وتفوق أوليسي على منافسيه الجناح الكولومبي لويس دياز، والمهاجم الإنجليزي هاري كين، حيث نال نسبة 41% من تصويت جماهير الفريق البافاري.