ليفربول.. ملك اللحظات القاتلة في الدوري الإنجليزي

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

10:15 ص 15/09/2025
ليفربول

ليفربول

يبدو أن شعار "حتى النهاية" تحول إلى هوية راسخة لفريق ليفربول داخل ملاعب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتصر ليفربول على بيرنلي بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل محمد صلاح الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة 90+5 من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بداعي لمس التونسي حنبعل مجبري الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

ملك اللحظات القاتلة في الدوري الإنجليزي

الإحصائيات تؤكد أن "الريدز" هم الأكثر حسمًا في اللحظات الأخيرة، بعدما سجلوا 47 هدفًا فائزًا في الدقيقة 90 أو بعدها، متفوقين بفارق 13 هدفًا على أقرب منافسيهم أرسنال (34 هدفًا).

وعلى مدار تاريخ بريميرليج، اشتهر ليفربول بقدرته على قلب الموازين في الأوقات التي يعتقد فيها الجميع أن النتيجة حُسمت، هذه القدرة على التسجيل المتأخر ليست مجرد صدفة، بل تعكس خليطًا من الإصرار، اللياقة البدنية العالية، والروح الجماعية التي تميز الفريق.

ليفربول يحطم صمود بيرنلي ويحافظ على الصدارة

ورغم أن أندية مثل مانشستر يونايتد (33 هدفًا) وتوتنهام (32 هدفًا) تملك تاريخًا لا بأس به مع "الأهداف القاتلة"، فإن ليفربول يبقى في قمة القائمة، حتى متفوقًا على أبطال الحقبة الحديثة مانشستر سيتي الذين سجلوا 22 هدفًا فقط في نفس الفئة الزمنية.

وبينما تتغير الأجيال والأسماء، يبقى ليفربول حاضرًا في الذاكرة كـ"ملك اللحظات القاتلة"، 47 هدفًا في الدقيقة 90 أو بعدها ليست مجرد إحصائية، بل شهادة على روح قتالية تميز هذا النادي وتمنحه هوية فريدة في تاريخ بريميرليج.

الفرق التي لديها أكبر عدد من الأهداف التي تؤدي إلى الفوز في 90 دقيقة أو أكثر

ليفربول - 47

أرسنال - 34

مانشستر يونايتد - 33

توتنهام - 32

تشيلسي - 29

إيفرتون - 26

مانشستر سيتي - 22

نيوكاسل - 22

وست هام - 18

أستون فيلا - 17

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي ليفربول بريميرليج بيرنلي

