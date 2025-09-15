كشف الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، عن تغيرات جديدة في أسعار اللاعبين بلعبة "فانتازي بريميرليج" بعد انتهاء الجولة الرابعة.

واختتمت الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز أمس الأحد، بينما تنطلق الجولة الخامسة يوم السبت المقبل.

ويعد سعر اللاعب أحد أهم العناصر المؤثرة في اختياره في تشكيلات لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز، علما بأن كل تشكيلة لها ميزانية محدودة تبلغ 100 مليون جنيه إسترليني.

ووفقا للتحديث الصادر صباح اليوم الإثنين، تغيرت أسعار عدة لاعبين ارتفاعا وانخفاضا بالمقدار الثابت (0.1 مليون جنيه إسترليني).

وارتفع سعر جوجليلمو فيكاريو، لاعب توتنهام، ليصل إلى 5.1 مليون جنيه إسترليني، وهو اللاعب الوحيد الذي ارتفع سعره اليوم، في المقابل انخفضت أسعار عدة لاعبين.

لاعبون انخفضت أسعارهم في فانتازي الدوري الإنجليزي - 15 سبتمبر 2025

أولي واتكينز (أستون فيلا) - 8.8 مليون جنيه إسترليني.

جورجينيو رتر (برايتون) - 5.8 مليون جنيه إسترليني.

لوكساس بيريس (بيرنلي) - 3.9 مليون جنيه إسترليني.

بورنا سوسا (كريستال بالاس) - 4.9 مليون جنيه إسترليني.

راؤول خيمينيز (فولهام) - 6.3 مليون جنيه إسترليني.

ميدراج بيفاس (نيوكاسل يونايتد) - 3.9 مليون جنيه إسترليني.

أولا آينا (نوتنجهام فورست) - 4.9 مليون جنيه إسترليني.

الحاج مالك ضيوف (وست هام يونايتد) - 4.4 مليون جنيه إسترليني.

مات دوهيرتي (وولفرهامبتون) - 4.4 مليون جنيه إسترليني.

