"اترك شارة القيادة هنا".. جماهير ستراسبورج تهاجم إميجا بسبب انتقاله لتشيلسي

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

02:20 م 15/09/2025
إيمانويل إميجا

إيمانويل إميجا مهاجم ستراسبورج

شنت جماهير نادي ستراسبورج الفرنسي، هجومًا لاذعًا على المهاجم الهولندي إيمانويل إميجا، قائد الفريق الأول لكرة القدم، عقب الإعلان عن انتقاله لصفوف تشيلسي، بداية من الموسم المقبل.

وكان اللاعب الهولندي البالغ من العمر 22 عامًا، قد أتم صفقة انتقاله إلى الفريق اللندني قادمًا من ستراسبورج في وقت سابق من هذا الأسبوع، في أحدث صفقة أبرمت بين الناديين المملوكين لشركة "بلو كو".

صفقة غير تقليدية.. تشيلسي يتفق على ضم قائد ستراسبورج بعد غلق الميركاتو

ومع ذلك، قوبل خبر رحيله بموجة غضب عارمة من جماهير النادي، خلال مواجهة لوهافر أمس، رغم الفوز بهدف دون رد، وغياب اللاعب عن اللقاء بداعي الإصابة.

هجوم جماهيري على إميجا بسبب تشيلسي

ورفعت الجماهير لافتة كُتب عليها: "إميجا، أداة في يد بلو كو، بعد أن بدلت قميصك، أعد شارة القيادة".

كما تعرض المهاجم الهولندي لصيحات استهجان عالية، أثناء تسلمه جائزة لاعب الشهر قبل المباراة.

رسميًا.. ستراسبورج يعلن ضم إنسيسو من برايتون

مدرب ستراسبورج يدافع عن إميجا: أشعر بخيبة أمل.. وسيظل القائد هنا

انتقد ليام روزنيور، مدرب ستراسبورج، الاستقبال الغاضب الذي تلقاه المهاجم الشاب بعد المباراة، حيث قال في تصريحات رسمية: "لقد شعر إيمانويل إميجا بالصدمة، وأنا أيضًا".

وتابع: "أشعر بخيبة أمل كبيرة مما رأيته، فرؤية لافتة ضد أحد أفضل لاعبي الموسم الماضي أمر غير مقبول، لاعبو فريقي يستحقون أفضل من ذلك بكثير، يتمتعون بسلوك مثالي ولا يستحقون هذه المعاملة".

وواصل: "هذا موسم محوري سنلعب فيه في بطولة أوروبية، لكن يبدو أن أقلية غير راضية عن أدائنا".

وأتم: "لن يغير هذا شيئًا لأنني فخور جدًا بلاعبي فريقي، وسيظل إيمانويل إميجا قائدًا للفريق طالما هو هنا، يجب التأكيد على أن هذا لا يهم الجميع، بل أقلية فقط".

مباراة تشيلسي القادمة
تشيلسي ستراسبورج إيمانويل إميجا

أخبار تهمك

