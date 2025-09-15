المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
الفلبين

الفلبين

- -
12:30
مصر

مصر

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مارسيليا

مارسيليا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال

الهلال

- -
21:15
الدحيل

الدحيل

دوري أبطال أوروبا
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال آسيا للنخبة
شباب الأهلي

شباب الأهلي

- -
19:00
تراكتور

تراكتور

كأس كاراباو
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

رغم استبعاده مع تشيلسي.. سترلينج رفض ناديين في دوري أبطال أوروبا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:32 م 15/09/2025
رحيم سترلينج

رحيم سترلينج

كشفت تقارير إعلامية رفض رحيم سترلينج، لاعب تشيلسي الإنجليزي، عروضا من ناديين ينافسان في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

سترلينج قضى الموسم الماضي معارا إلى أرسنال، في ظل ابتعاده عن حسابات إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي.

ويستمر ابتعاد الجناح الإنجليزي عن حسابات ماريسكا، ويتدرب بمعزل عن الفريق الأبيض بعد فشل انتقاله إلى أي ناد آخر في الميركاتو الصيفي.

وبحسب ما ذكره موقع "Sport Bible" البريطاني، فإن بايرن ميونخ الألماني، ونابولي الإيطالي، كانا مهتمين بالتعاقد مع سترلينج في الصيف.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب كان مترددا في الانتقال إلى خارج إنجلترا، ولم يكن يحبذ حتى الابتعاد عن العاصمة لندن.

كذلك كان هناك اهتمام من أندية منافسة في الدوري السعودي للمحترفين بضم اللاعب الذي يمتد عقده مع تشيلسي حتى يونيو 2027 (نهاية الموسم المقبل).

تشيلسي دوري أبطال أوروبا رحيم سترلينج

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

أخبار تهمك

