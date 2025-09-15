كشفت تقارير إعلامية رفض رحيم سترلينج، لاعب تشيلسي الإنجليزي، عروضا من ناديين ينافسان في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

سترلينج قضى الموسم الماضي معارا إلى أرسنال، في ظل ابتعاده عن حسابات إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي.

ويستمر ابتعاد الجناح الإنجليزي عن حسابات ماريسكا، ويتدرب بمعزل عن الفريق الأبيض بعد فشل انتقاله إلى أي ناد آخر في الميركاتو الصيفي.

وبحسب ما ذكره موقع "Sport Bible" البريطاني، فإن بايرن ميونخ الألماني، ونابولي الإيطالي، كانا مهتمين بالتعاقد مع سترلينج في الصيف.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب كان مترددا في الانتقال إلى خارج إنجلترا، ولم يكن يحبذ حتى الابتعاد عن العاصمة لندن.

كذلك كان هناك اهتمام من أندية منافسة في الدوري السعودي للمحترفين بضم اللاعب الذي يمتد عقده مع تشيلسي حتى يونيو 2027 (نهاية الموسم المقبل).

