انتقد المدير الفني الهولندي آرني سلوت، مدرب نادي ليفربول، أداء اللاعب المجري ميلوش كيركيز في مباراة الفوز (1-0) على بيرنلي، أمس الأحد.

وتفوق ليفربول على بيرنلي بفضل هدف محمد صلاح من علامة الجزاء في الدقيقة 90+5، ليواصل فريق سلوت الحفاظ على العلامة الكاملة في منافسات الدوري الإنجليزي بعد 4 مباريات، ما يحتل به الصدارة.

سلوت ينتقد كيركيز مع ليفربول

ظهر كيركيز أساسيًا في تشكيل ليفربول ضد بيرنلي، قبل أن يستبدله سلوت عند حدود الدقيقة 38.

الظهير الأيسر المنضم حديثًا إلى ليفربول في الصيف، قادمًا من بورنموث، لم يقدم أداءً سيئًا على المستوى الفني في ملعب تيرف مور، لكنه تلقى بطاقة صفراء مبكرة بعد ثلث ساعة فقط.

وقال سلوت في تصريحات نشرتها شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية: "استبدلته بسبب البطاقة الصفراء".

وأضاف: "شعرت أن بيرنلي يحاول منح كيركيز بطاقة حمراء.. ولم أكن واثقًا 100% من عدم ارتكابه مخالفة جديدة، خصوصًا مع ضغط جماهير بيرنلي، كما أنه كان يخوض كل كرة كما لو كانت مسألة حياة أو موت".

وتابع مدرب ليفربول: "أعتقد أن الطريقة الوحيدة التي كنا سنخسر بها من بيرنلي هي اللعب بـ10 لاعبين".

ويواصل كيركيز حجز مكان أساسي في تشكيل ليفربول على حساب الظهير الاسكتلندي آندي روبرتسون، لكن المنافسة بينهما قد تشتد أكثر في المباريات المقبلة، إذا لم يلتزم صاحب الـ21 عامًا بتعليمات سلوت.