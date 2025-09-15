المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
الفلبين

الفلبين

- -
12:30
مصر

مصر

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مارسيليا

مارسيليا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال

الهلال

- -
21:15
الدحيل

الدحيل

دوري أبطال أوروبا
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال آسيا للنخبة
شباب الأهلي

شباب الأهلي

- -
19:00
تراكتور

تراكتور

كأس كاراباو
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الأكثر في كل شيء.. كايسيدو يحقق بداية استثنائية في البريميرليج

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

08:17 م 15/09/2025
مويسيس كايسيدو

مويسيس كايسيدو لاعب تشيلسي

يقدم الإكوادوري مويسيس كايسيدو، مستويات مميزة مع فريق تشيلسي حتى الآن، منذ انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد مرور 4 جولات من المسابقة.

وكان تشيلسي فرط في انتصار ضد برينتفورد، بالمباراة التي أقيمت مساء أول أمس السبت، وانتهت بنتيجة التعادل الإيجابي (2-2)، خارج معقل البلوز.

توهج كايسيدو

ويعد مويسيس كايسيدو، اللاعب الوحيد في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأكثر حتى الآن في التدخلات الناجحة 10 أو أكثر، بالإضافة إلى قيامه بـ 10 اعتراضات أو أكثر هذا الموسم.

حيث إن لاعب الوسط الإكوادوري نجح في القيام بـ16 تدخلًا صحيحًا مع 12 اعتراضًا، ليبدأ موسمه مع تشيلسي متوهجًا في سماء البريميرليج.

ولعب مويسيس كايسيدو في كل مباريات تشياسي حتى الآن بالموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، ونجح في إحراز هدفين، ولم يحصل سوى على بطاقة صفراء واحدة.

ويستعد تشيلسي لينزل ضيف على بايرن ميونخ، مساء بعد غد الأربعاء، في إطار منافسات مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا، قبل أن يلتقي مع مانشستر يونايتد، مساء السبت المقبل في أولد ترافورد.

مباراة تشيلسي القادمة
تشيلسي الدوري الإنجليزي الممتاز مويسيس كايسيدو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg