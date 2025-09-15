يقدم الإكوادوري مويسيس كايسيدو، مستويات مميزة مع فريق تشيلسي حتى الآن، منذ انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد مرور 4 جولات من المسابقة.

وكان تشيلسي فرط في انتصار ضد برينتفورد، بالمباراة التي أقيمت مساء أول أمس السبت، وانتهت بنتيجة التعادل الإيجابي (2-2)، خارج معقل البلوز.

توهج كايسيدو

ويعد مويسيس كايسيدو، اللاعب الوحيد في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأكثر حتى الآن في التدخلات الناجحة 10 أو أكثر، بالإضافة إلى قيامه بـ 10 اعتراضات أو أكثر هذا الموسم.

حيث إن لاعب الوسط الإكوادوري نجح في القيام بـ16 تدخلًا صحيحًا مع 12 اعتراضًا، ليبدأ موسمه مع تشيلسي متوهجًا في سماء البريميرليج.

ولعب مويسيس كايسيدو في كل مباريات تشياسي حتى الآن بالموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، ونجح في إحراز هدفين، ولم يحصل سوى على بطاقة صفراء واحدة.

ويستعد تشيلسي لينزل ضيف على بايرن ميونخ، مساء بعد غد الأربعاء، في إطار منافسات مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا، قبل أن يلتقي مع مانشستر يونايتد، مساء السبت المقبل في أولد ترافورد.