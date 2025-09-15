المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
علاقة مستمرة منذ 40 عاما.. وايلدر يعود إلى شيفيلد يونايتد

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:23 م 15/09/2025
وايلدر

كريس وايلدر من ولاية سابقة مع شيفيلد يونايتد

عاد الإنجليزي كريس وايلدر إلى نادي شيفيلد يونايتد، مجددًا، اليوم الإثنين، لتستمر العلاقة بين الطرفين منذ قرابة 40 عامًا.

ويعاني شيفيلد يونايتد بالمركز الأخير في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، تشامبيونشيب، إذ فشل في حصد أي نقطة خلال الجولات الخمسة الأولى.

عودة وايلدر إلى شيفيلد يونايتد

أعلن شيفيلد يونايتد التعاقد مع كريس وايلدر بعقد يمتد حتى يونيو 2027.

وتولى وايلدر المهمة الفنية في شيفيلد يونايتد، خلفًا لروبين سيلس، المدرب الذي أقيل بسبب سوء النتائج، عقب الخسارة الأخيرة (5-0) أمام إيبسويتش تاون.

ويقود كريس وايلدر، شيفيلد يونايتد، في ولاية ثالثة، بعد أن درب الفريق الأول مرتين، الأولى بين 2016 و2021، والأخيرة بين 2023 و2025.

وتمتد علاقة كريس وايلدر بشيفيلد يونايتد إلى الوقت الذي كان فيه لاعبًا شابًا، إذ انضم إلى صفوفه في 1986 ثم تنقل بين أكثر من نادٍ قبل أن يعود إليه مجددًا.

ويعرف كريس وايلدر الأجواء جيدًا في شيفيلد يونايتد، ربما أكثر من أي شخص آخر حول العالم، العامل الذي يعول عليه المسؤولون من أجل إنقاذ الفريق في تشامبيونشيب 2025-2026.

شيفيلد يونايتد كريس وايلدر

