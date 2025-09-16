المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
الفلبين

الفلبين

3 1
12:30
مصر

مصر

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مارسيليا

مارسيليا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال

الهلال

- -
21:15
الدحيل

الدحيل

دوري أبطال أوروبا
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال آسيا للنخبة
شباب الأهلي

شباب الأهلي

- -
19:00
تراكتور

تراكتور

كأس كاراباو
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

أزمة ثقة بين أموريم ولاعبي مانشستر يونايتد

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

10:58 ص 16/09/2025
أموريم

أموريم

ذكرت صحيفة ديلي ميل أن لاعبي مانشستر يونايتد بدأوا يفقدون الثقة في أسلوب لعب مدربهم رويبن أموريم، في ظل النتائج السلبية التي يحققها الفريق مؤخرًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض اللاعبين غير مقتنعين بخطة المدرب البرتغالي (3-4-3)، وأن أموريم يكافح من أجل الحفاظ على ثقة لاعبيه بعد الخسارة الثقيلة أمام مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة.

وأكدت الصحيفة أن إدارة مانشستر يونايتد لا تنوي إقالة المدرب في الوقت الحالي، وأن مسؤولي النادي يتفقون مع رؤية أموريم بأن البداية الأسوأ للفريق في البريميرليج منذ 33 عامًا تخفي بعض التطورات الإيجابية في الأداء.

وبحسب ديلي ميل، فإن أموريم يحظى باهتمام من جهات أخرى، حيث يخطط جواو نورونها لوبيش، المرشح الأوفر حظًا لرئاسة بنفيكا، لإعادته إلى النادي البرتغالي.

وعلى صعيد آخر، كشفت ديلي ميل أن الحارس الكاميروني أندريه أونانا ما زال من الممكن أن تكون له فرصة مستقبلية مع مانشستر يونايتد، رغم انتقاله إلى طرابزون سبور التركي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي أموريم

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

التعليقات

