أزمة ثقة بين أموريم ولاعبي مانشستر يونايتد

ذكرت صحيفة ديلي ميل أن لاعبي مانشستر يونايتد بدأوا يفقدون الثقة في أسلوب لعب مدربهم رويبن أموريم، في ظل النتائج السلبية التي يحققها الفريق مؤخرًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض اللاعبين غير مقتنعين بخطة المدرب البرتغالي (3-4-3)، وأن أموريم يكافح من أجل الحفاظ على ثقة لاعبيه بعد الخسارة الثقيلة أمام مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة.

وأكدت الصحيفة أن إدارة مانشستر يونايتد لا تنوي إقالة المدرب في الوقت الحالي، وأن مسؤولي النادي يتفقون مع رؤية أموريم بأن البداية الأسوأ للفريق في البريميرليج منذ 33 عامًا تخفي بعض التطورات الإيجابية في الأداء.

وبحسب ديلي ميل، فإن أموريم يحظى باهتمام من جهات أخرى، حيث يخطط جواو نورونها لوبيش، المرشح الأوفر حظًا لرئاسة بنفيكا، لإعادته إلى النادي البرتغالي.

وعلى صعيد آخر، كشفت ديلي ميل أن الحارس الكاميروني أندريه أونانا ما زال من الممكن أن تكون له فرصة مستقبلية مع مانشستر يونايتد، رغم انتقاله إلى طرابزون سبور التركي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.