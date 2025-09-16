مرشح لرئاسة بنفيكا ينفي التفاوض مع أموريم

نفى جواو نورونيا لوبيز، المرشح لرئاسة نادي بنفيكا البرتغالي، التقارير التي أفادت باهتمامه بالتعاقد مع روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وبالتزامن مع الشكوك المحيطة بمستقبل أموريم مع مانشستر يونايتد في ظل تراجع النتائج، ذكرت تقارير إعلامية مؤخرا أن لوبيز يتطلع لإعادة المدرب إلى البرتغال.

لكن لوبيز صرّح لقناة "CMTV" البرتغالية: "أموريم مدرب رائع، لكنه مرتبط بعقد مع مانشستر يونايتد".

وأضاف: "هو من مشجعي بنفيكا، وبالطبع أنا معجب به، لكن ليس لدي عقد لأوقعه مع روبن".

وأوضح: "سيظل برونو لاجي مدربا لبنفيكا، بطبيعة الحال سأعمل معه، لن أكون عاملا مؤثرا في عدم استقرار الفريق".

كما نفى لوبيز التفاوض مع البرتغالي الآخر برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي، وقال في ختام تصريحاته: "ذهبنا إلى مانشستر لمشاهدة الديربي لكن لم أقابل برناردو أو روبن قبل المباراة".

جدير بالذكر أن أموريم سبق له اللعب بقميص بنفيكا بين عامي 2008 و2017.

