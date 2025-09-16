المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
الفلبين

الفلبين

3 1
12:30
مصر

مصر

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مارسيليا

مارسيليا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال

الهلال

- -
21:15
الدحيل

الدحيل

دوري أبطال أوروبا
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال آسيا للنخبة
شباب الأهلي

شباب الأهلي

- -
19:00
تراكتور

تراكتور

كأس كاراباو
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

مرشح لرئاسة بنفيكا ينفي التفاوض مع أموريم

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:51 م 16/09/2025
أموريم

روبن أموريم

نفى جواو نورونيا لوبيز، المرشح لرئاسة نادي بنفيكا البرتغالي، التقارير التي أفادت باهتمامه بالتعاقد مع روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وبالتزامن مع الشكوك المحيطة بمستقبل أموريم مع مانشستر يونايتد في ظل تراجع النتائج، ذكرت تقارير إعلامية مؤخرا أن لوبيز يتطلع لإعادة المدرب إلى البرتغال.

لكن لوبيز صرّح لقناة "CMTV" البرتغالية: "أموريم مدرب رائع، لكنه مرتبط بعقد مع مانشستر يونايتد".

وأضاف: "هو من مشجعي بنفيكا، وبالطبع أنا معجب به، لكن ليس لدي عقد لأوقعه مع روبن".

وأوضح: "سيظل برونو لاجي مدربا لبنفيكا، بطبيعة الحال سأعمل معه، لن أكون عاملا مؤثرا في عدم استقرار الفريق".

كما نفى لوبيز التفاوض مع البرتغالي الآخر برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي، وقال في ختام تصريحاته: "ذهبنا إلى مانشستر لمشاهدة الديربي لكن لم أقابل برناردو أو روبن قبل المباراة".

جدير بالذكر أن أموريم سبق له اللعب بقميص بنفيكا بين عامي 2008 و2017.

مانشستر يونايتد بنفيكا روبن أموريم

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

