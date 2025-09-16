المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري المصري
المقاولون العرب

المقاولون العرب

- -
17:00
فاركو

فاركو

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:00
أتالانتا

أتالانتا

الدوري المصري
الجونة

الجونة

- -
20:00
بتروجت

بتروجت

دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

- -
19:45
نادي بافوس

نادي بافوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

توماس بارتي يواجه المحكمة في لندن عقب مباراة فياريال وتوتنهام بدوري الأبطال

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:30 م 16/09/2025
توماس بارتي

لاعب خط الوسط توماس بارتي

يستعد نادي فياريال للسفر إلى لندن لمواجهة توتنهام هوتسبير في المباراة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا.

زيارة بارتي إلى لندن لن تقتصر على المباراة

ويرافق الفريق الإسباني لاعب خط الوسط توماس بارتي (32 عامًا)، الذي انضم إلى الغواصات الصفراء هذا الصيف في صفقة انتقال حر بعد مغادرته أرسنال، في عودته إلى العاصمة الإنجليزية.

ذكرى سيئة وأخرى طيبة في دوري أبطال أوروبا

لكن زيارة بارتي إلى لندن لن تقتصر على المباراة، إذ سيبقى هناك لمواجهة إجراءات قانونية.

وفقًا لصحيفة "آس"، من المقرر أن يمثل اللاعب الغاني أمام محكمة وستمنستر الجزئية يوم الأربعاء للنظر في خمس تهم بالاغتصاب وتهمة اعتداء جنسي، تتعلق بحوادث مزعومة بين عامي 2021 و2022.

استغل بارتي تواجده في لندن للقاء وكيله ومحاميه في فندق إقامة فياريال لإعداد دفاعه. وبعد انتهاء مباراة توتنهام، سيعود زملاؤه في الفريق إلى إسبانيا، بينما سيبقى بارتي لمتابعة إجراءاته القانونية.

هل يشارك إيزاك أساسيا ضد أتلتيكو مدريد؟

دوري أبطال أوروبا توتنهام فياريال لندن توماس بارتي محكمة وستمنستر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg