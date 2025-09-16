يستعد نادي فياريال للسفر إلى لندن لمواجهة توتنهام هوتسبير في المباراة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا.

زيارة بارتي إلى لندن لن تقتصر على المباراة

ويرافق الفريق الإسباني لاعب خط الوسط توماس بارتي (32 عامًا)، الذي انضم إلى الغواصات الصفراء هذا الصيف في صفقة انتقال حر بعد مغادرته أرسنال، في عودته إلى العاصمة الإنجليزية.

ذكرى سيئة وأخرى طيبة في دوري أبطال أوروبا

لكن زيارة بارتي إلى لندن لن تقتصر على المباراة، إذ سيبقى هناك لمواجهة إجراءات قانونية.

وفقًا لصحيفة "آس"، من المقرر أن يمثل اللاعب الغاني أمام محكمة وستمنستر الجزئية يوم الأربعاء للنظر في خمس تهم بالاغتصاب وتهمة اعتداء جنسي، تتعلق بحوادث مزعومة بين عامي 2021 و2022.

استغل بارتي تواجده في لندن للقاء وكيله ومحاميه في فندق إقامة فياريال لإعداد دفاعه. وبعد انتهاء مباراة توتنهام، سيعود زملاؤه في الفريق إلى إسبانيا، بينما سيبقى بارتي لمتابعة إجراءاته القانونية.

هل يشارك إيزاك أساسيا ضد أتلتيكو مدريد؟