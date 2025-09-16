المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
صلاح متكامل أكثر من رونالدو.. الجدل مستمر بين أساطير مانشستر يونايتد وليفربول

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:45 م 16/09/2025
رونالدو وصلاح

من مواجهة سابقة بين رونالدو وصلاح

تبادل الإنجليزي ريو فرديناند التصريحات مع الإسباني رافا بينيتيز بشأن أفضلية محمد صلاح على كريستيانو رونالدو، ليستمر الجدل بين أساطير مانشستر يونايتد وليفربول في هذا الشأن.

رونالدو وصلاح كلاهما ترك بصمة خاصة في كرة القدم، مع تزامن مسيرتهما في الدوري الإنجليزي، إذ لعب البرتغالي لمانشستر يونايتد على فترتين، بينما يواصل المصري الدفاع عن شعار الغريم ليفربول منذ 2017.

محمد صلاح أم كريستيانو رونالدو؟

ومع المقارنات الجدلية التي يحبها جمهور كرة القدم، يذهب البعض إلى اختيار كريستيانو رونالدو، بينما يفضل آخرون صلاح.

ولا يوجد لاعب في منافسات دوري أبطال أوروبا سجل أو صنع أكثر من كريستيانو رونالدو، لكن المقارنة تبدو مختلفة كثيرًا في الدوري الإنجليزي، المسابقة التي تشهد تفوقًا لصلاح، إذ ساهم بـ126 هدفًا أكثر من اللاعب البرتغالي الذي شارك أقل بـ99 مباراة.

جدل بين أساطير مانشستر يونايتد وليفربول

ينتمي كريستيانو رونالدو لمانشستر يونايتد في الوقت الذي أصبح خلاله صلاح ضمن أبرز أساطير ليفربول، لذا يميل اللاعبون السابقون إلى اختيار لاعبيهم في المقارنات الجماهيرية.

وأعاد بينيتيز، المدرب المتوج بدوري أبطال أوروبا 2005 مع ليفربول، الجدل الدائر، بالتأكيد في تصريحات عبر برنامج Shoot For Love أن محمد صلاح أكثر تكاملًا من رونالدو.

تصريح بينيتيز بـ"أن صلاح أكثر تكاملًا مع رونالدو"، دفع ريو فرديناند إلى الحديث عبر برنامج Rio Reacts إلى فتح باب النقاش في هذا الشأن.

وقال فرديناند: "أعتقد أن رونالدو وصلاح متشابهان أكثر مما يعتقد بينيتيز".

واستفاض شارحًا: "رونالدو تحول إلى لاعب يركز فقط على حسم المباريات حتى لو ظل صامتًا لمدة 89 دقيقة، ليسجل بعدها هدفًا من العدم.. هل يختلف صلاح كثيرًا عن ذلك؟ هل هو لاعب يسيطر على رتم المباراة بمجرد أن يركض أو يتعمق في الملعب أو يشارك في بناء الهجمات؟ لا، ليس تمامًا".

برأيك.. أيهما أكثر تكاملًا، محمد صلاح أم كريستيانو رونالدو؟

مباراة ليفربول القادمة
محمد صلاح الدوري الإنجليزي كريستيانو رونالدو

