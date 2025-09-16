المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أسعار التذاكر ترتفع 3 أضعاف.. مانشستر يونايتد يثير غضب الجماهير

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:16 م 16/09/2025
مانشستر يونايتد

زيادة أسعار تذاكر مانشستر يونايتد

أثار نادي مانشستر يونايتد جدلاً جديدًا بين جماهيره بعد الإعلان عن زيادة كبيرة في أسعار تذاكر مباراة أكاديمية على ملعب أولد ترافورد، وفقًا لتقارير من صحيفة "ذا صن" و"مانشستر إيفنينج نيوز".

يأتي هذا القرار في سياق سلسلة من الزيادات التي فرضها السير جيم راتكليف، مالك شركة Ineos التي اشترت حصة أقلية في النادي في فبراير 2024، مما أثار غضبًا جماهيريًا واسعًا منذ ذلك الحين.

زيادة صادمة في تذاكر مباراة الأكاديمية

ستستضيف أكاديمية مانشستر يونايتد تحت 21 عامًا فريق أتلتيك بيلباو الإسباني في كأس الدوري الإنجليزي الممتاز الدولي يوم 24 سبتمبر على ملعب "مسرح الأحلام".

ومع ذلك، ارتفع سعر تذكرة البالغين ثلاثة أضعاف ليصل إلى 10 جنيهات إسترلينية، بينما يبلغ سعر تذكرة الأطفال 5 جنيهات إسترلينية.

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

للمقارنة، فرض النادي في نوفمبر الماضي رسومًا قدرها 3 جنيهات إسترلينية للبالغين و1.50 جنيه إسترليني للأطفال لحضور مباراة أكاديمية تحت 19 عامًا ضد ألكمار الهولندي على نفس الملعب، مما يجعل التكلفة الإجمالية لشخص بالغ وطفل واحد 4.50 جنيه إسترليني.

أما الآن، فإن نفس التركيبة لمباراة بيلباو ستكلف 15 جنيهًا إسترلينيًا، أي زيادة بنسبة 233%.عادةً، يلعب فريق تحت 21 عامًا مبارياته المنزلية في ملعب ليغ سبورتس فيليدج، الذي يبعد 13 ميلاً عن أولد ترافورد، وكانت تذاكر هذه المباريات مجانية سابقًا.

غضب جماهيري مستمر ضد سياسة راتكليف

ويأتي هذا التغيير إلى جانب زيادات أخرى في أسعار تذاكر الفريق الأول، حيث رفع النادي في منتصف الموسم الماضي أسعار التذاكر إلى 66 جنيهًا إسترلينيًا لكل مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، دون أي تخفيضات للأطفال أو المتقاعدين، مما أدى إلى احتجاجات جماهيرية واسعة.

أضاف راتكليف الزيت على النار في مقابلة مع مجلة "يونايتد وي ستاند"، حيث وصف بأنها "غير منطقية" أن تكون تكلفة تذكرة مانشستر يونايتد أقل من تذكرة مباراة فولهام اللندني.

وكانت هذه التصريحات قد أثارت غضبًا إضافيًا، خاصة مع تسريحات الموظفين التي رافقت الإصلاحات المالية تحت قيادة Ineos.

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي من هنا

مانشستر يونايتد أولد ترافورد أتلتيك بيلباو الدوري الإنجليزي الممتاز السير جيم راتكليف

