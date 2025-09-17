صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

ديلي ميل

رسالة ماريسكا

كشف المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا أنه بعث رسالة خاصة إلى اللاعب السنغالي نيكولاس جاكسون، بعد رحيله عن تشيلسي في الصيف.

وقال ماريسكا: "لم تكن لدي أي مشكلة مع نيكولاس جاكسون، كان شخصًا جيدًا ومحترفًا جيدًا أيضًا.. راسلته بعد أن غادر تشيلسي، وتمنيت له التوفيق".

ويستعد تشيلسي لمواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، في مباراة قد يشارك خلالها نيكولاس جاكسون.

ذا صن

سوبر مارتينيلي

قدم البرازيلي جابرييل مارتينيلي أداءً مثاليًا في فوز أرسنال (2-0) على أتلتيك بلباو.

وشارك مارتينيلي في الدقيقة 71 من مقاعد البدلاء، ليسجل هدف التقدم بعد 36 ثانية فقط من نزوله قبل أن يصنع بنفسه هدفًا وقع عليه لياندرو تروسارد.

وقال أرتيتا: "مارتينيلي صنع الفارق.. كان رائعًا مثل اللاعبين الآخرين، وعندما يكون اللاعب حاسمًا فهذا بالضبط ما أحتاجه".

سكاي سبورتس

موقف إيزاك

ينتظر المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك المشاركة لأول مرة مع نادي ليفربول، أمام أتلتيكو مدريد.

وقال المدرب الهولندي آرني سلوت: "إيزاك قد يشارك أمام أتلتيكو.. لكن المؤكد أنه لن يلعب 90 دقيقة، وسنرى ما سيحدث لاحقًا".

وكان إيزاك غاب عن مباراة فوز ليفربول (1-0) على بيرنلي في إطار الدوري الإنجليزي.

الصحافة الإسبانية

آس

الريال يتخطى مارسيليا بثنائية مبابي

حقق ريال مدريد فوزًا مهمًا في أولى مبارياته الأوروبية هذا الموسم رغم لعبه بعشرة لاعبين بعد طرد داني كارفاخال، في لقاء شهد تسجيل كيليان مبابي لهدفين من ركلتي جزاء.

ورغم غياب الظهير الأيمن للإصابة والطرد، تمكن ريال مدريد من الحفاظ على توازنه بين الدفاع والهجوم، وفرض شخصيته حتى النهاية.

وأثبت مبابي مرة أخرى قيمته الكبيرة بلمسته الحاسمة، ليمنح فريقه انتصارًا صعبًا يعزز بدايته القارية.

ماركا

برشلونة يفقد يامال

لم يشارك لنجم الشاب لامين يامال في تدريبات برشلونة الجماعية، صباح الثلاثاء، حيث واصل العمل في صالة الألعاب الرياضية بسبب معاناته من آلام في منطقة العانة منذ الأسبوع الماضي.

اللاعب الدولي الإسباني لن يكون حاضرًا في قائمة الفريق لمواجهة نيوكاسل يونايتد، يوم الخميس المقبل، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، إلا في حال حدوث مفاجأة غير متوقعة، وهو ما يبدو صعبًا في الوقت الحالي.

لوبيز يتمسك ببرشلونة

كشف فيرمين لوبيز، لاعب وسط برشلونة، عن رغبته القوية في الاستمرار مع الفريق الكتالوني، مؤكدًا أنه لم يشكك في بقائه بالنادي رغم الشائعات التي ربطته بالانتقال إلى تشيلسي خلال فترة الانتقالات الأخيرة.

وقال لوبيز في تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية: "لقد أردت دائمًا أن أكون هنا، وسأقاتل من أجل البقاء لسنوات طويلة، لم أشكك أبدًا في الاستمرار".

الصحافة الإيطالية

فوتبول إيطاليا

نصيحة سافيسيفيتش

قال ديان سافيسيفيتش، نجم ميلان السابق، أنه نصح موهبة يوفنتوس فاسيلي أدزيتش بمغادرة النادي من أجل اكتساب الخبرة فور انضمامه إلى البيانكونيري في الصيف الماضي.

وتابع: "كانت نصيحتي له في العام الماضي هي تغيير البيئة في الصيف الماضي والانتقال، على سبيل المثال، إلى فريق متوسط ​​​​الجدول في إيطاليا حيث يمكنه لعب حوالي 30 مباراة كلاعب أساسي، ثم العودة إلى يوفنتوس جاهزًا لإحداث تأثير كبير".

سكاي سبورت

شعور تيودور

تحدث إيجور تيودور، مدرب يوفنتوس، عن مباراة فريقه أمام بروسيا دورتموند والتي انتهت بالتعادل بينهما في دوري أبطال أوروبا.

قال تيودور: "لقد سئمت بالفعل من هذا النوع من المباريات، نستقبل الكثير من الأهداف، على الأقل نسجل الكثير أيضًا، لكن لا يمكننا الاستمرار على هذا المنوال".

وأضاف: "كان من الصعب جدًا في الشوط الثاني الحفاظ على مستوى عالٍ من النشاط بعد ثلاثة أيام من مباراة صعبة للغاية، بينما كان من الواضح أن بروسيا دورتموند قدم مباراة سهلة للغاية نهاية الأسبوع".

الصحافة الفرنسية

فوت ميركاتو

شغب جماهير مارسيليا

أثارت جماهير نادي أولمبيك مارسيليا الفوضى في العاصمة الإسبانية مدريد، مساء الثلاثاء، قبل القمة المرتقبة في منافسات دوري أبطال أوروبا.

واضطرت الشرطة الإسبانية إلى التدخل من أجل إيقاف شغب جماهير أولمبيك مارسيليا، لكن الأخيرة لم تتوقف رغم ذلك، لتندلع اشتباكات عنيفة بين الطرفين.

لو باريزيان

إنجاز وياه

دوّن تيموثي وياه لاعب أولمبيك مارسيليا مشاركته الأولى بدوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء، أمام ريال مدريد في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وتمكن وياه من تسجيل هدف التقدم أمام النادي الملكي، ليصبح أول لاعب يسجل في ظهوره الأول في دوري أبطال أوروبا مع مارسيليا منذ جابرييل هاينزه ضد ميلان في 2009.

الصحافة الألمانية

بيلد

بروسيا يرفض الفوز

رفض نادي بروسيا دورتموند الفوز الأول أمام يوفنتوس في بطولة دوري أبطال أوروبا في لقاء انتهى بنتيجة 4-4.

ولم تسر الأمر كما خطط لها فريق بروسيا دورتموند منذ بداية المباراة، حيث استقبل ثنائية في الدقيقة 90+4 و90+6 عن طريق فلاهوفيتش وكيلي.

كيكر

تصريحات كين

يرى هاري كين، لاعب بايرن ميونخ، أن جماهير نادي تشيلسي لا يحبونه بسبب الأهداف التي سجلها في شباكه قبل مواجهته في دوري أبطال أوروبا.

وقال كين في المؤتمر الصحفي: "إذا أردنا الفوز على تشيلسي علينا أن نقدم أفضل ما لدينا لأنها ستكون مباراة صعبة، وأعتقد أن جماهير تشيلسي لا تحبني بسبب الأهداف التي سجلتها من قبل".