المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري المصري
المقاولون العرب

المقاولون العرب

0 0
17:00
فاركو

فاركو

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:00
أتالانتا

أتالانتا

الدوري المصري
الجونة

الجونة

- -
20:00
بتروجت

بتروجت

دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

- -
19:45
نادي بافوس

نادي بافوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مانشستر يونايتد.. إيرادات قياسية وخسائر صادمة رغم تسريح 400 موظف

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

04:59 م 17/09/2025
مانشستر يونايتد

نادي مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد عن تحقيق إيرادات قياسية بلغت 665 مليون جنيه إسترليني خلال العام المالي 2024-2025، مدعومة بزيادة إيرادات تذاكر المباريات إلى 160.3 مليون جنيه إسترليني نتيجة رفع أسعار التذاكر، إلى جانب نمو الإيرادات التجارية إلى 333.3 مليون جنيه إسترليني بفضل صفقات رعاية جديدة.

خسائر مالية رغم جهود خفض التكاليف

ومع ذلك، سجل النادي خسارة تشغيلية بلغت 18.4 مليون جنيه إسترليني، وخسارة إجمالية قبل الضرائب وصلت إلى 39.6 مليون جنيه إسترليني، متأثرة بتكاليف تجديد ملعب كارينجتون التدريبي بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى تعويضات بقيمة 36.6 مليون جنيه إسترليني تم دفعها للمدرب السابق إريك تين هاج، وطاقمه، والمدير الرياضي دان آشورث، الذي أقيل بعد خمسة أشهر فقط من تعيينه.

تسريح 400 موظف وتوفير 51 مليون جنيه إسترليني

شهد العام الماضي تسريح 400 موظف، مما خفض عدد العاملين في النادي من 1100 إلى 700 موظف، في إطار برنامج "إعادة الهيكلة" الذي قاده السير جيم راتكليف.

ساهم هذا التخفيض في توفير 51 مليون جنيه إسترليني من فاتورة الأجور، مع إلغاء امتيازات مثل وجبات الغداء المجانية للموظفين المتبقين.

استثمارات كبيرة لاستعادة النجاح الكروي

يؤكد النادي أن هذه الإجراءات ضرورية لتعزيز الكفاءة والاستدامة المالية على المدى الطويل، مع التركيز على العودة إلى دوري أبطال أوروبا لتحسين الأداء المالي والرياضي.

واستثمر النادي 215 مليون جنيه إسترليني في سوق الانتقالات الصيفية لضم لاعبين مثل ماثيوس كونيا، بريان مبيومو، بنيامين سيسكو، سيني لامينز، ودييجو ليون، بهدف استعادة النجاح الكروي.

مانشستر يونايتد جيم راتكليف إريك تين هاج ملعب كارينجتون سوق الانتقالات الصيفية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg