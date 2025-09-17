أعلن نادي مانشستر يونايتد عن تحقيق إيرادات قياسية بلغت 665 مليون جنيه إسترليني خلال العام المالي 2024-2025، مدعومة بزيادة إيرادات تذاكر المباريات إلى 160.3 مليون جنيه إسترليني نتيجة رفع أسعار التذاكر، إلى جانب نمو الإيرادات التجارية إلى 333.3 مليون جنيه إسترليني بفضل صفقات رعاية جديدة.

خسائر مالية رغم جهود خفض التكاليف

ومع ذلك، سجل النادي خسارة تشغيلية بلغت 18.4 مليون جنيه إسترليني، وخسارة إجمالية قبل الضرائب وصلت إلى 39.6 مليون جنيه إسترليني، متأثرة بتكاليف تجديد ملعب كارينجتون التدريبي بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى تعويضات بقيمة 36.6 مليون جنيه إسترليني تم دفعها للمدرب السابق إريك تين هاج، وطاقمه، والمدير الرياضي دان آشورث، الذي أقيل بعد خمسة أشهر فقط من تعيينه.

تسريح 400 موظف وتوفير 51 مليون جنيه إسترليني

شهد العام الماضي تسريح 400 موظف، مما خفض عدد العاملين في النادي من 1100 إلى 700 موظف، في إطار برنامج "إعادة الهيكلة" الذي قاده السير جيم راتكليف.

ساهم هذا التخفيض في توفير 51 مليون جنيه إسترليني من فاتورة الأجور، مع إلغاء امتيازات مثل وجبات الغداء المجانية للموظفين المتبقين.

استثمارات كبيرة لاستعادة النجاح الكروي

يؤكد النادي أن هذه الإجراءات ضرورية لتعزيز الكفاءة والاستدامة المالية على المدى الطويل، مع التركيز على العودة إلى دوري أبطال أوروبا لتحسين الأداء المالي والرياضي.

واستثمر النادي 215 مليون جنيه إسترليني في سوق الانتقالات الصيفية لضم لاعبين مثل ماثيوس كونيا، بريان مبيومو، بنيامين سيسكو، سيني لامينز، ودييجو ليون، بهدف استعادة النجاح الكروي.