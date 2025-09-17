المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
زد

زد

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
نابولي

نابولي

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
مصر

مصر

- -
08:30
تونس‎

تونس‎

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

- -
17:00
إنبي

إنبي

الدوري السعودي
نادي نيوم

نادي نيوم

- -
21:00
الأخدود

الأخدود

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أمامه 3 مباريات مصيرية.. مانشستر يونايتد يتمسك بأموريم

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

05:59 م 17/09/2025
أموريم

روبن أموريم

يواجه مانشستر يونايتد ضغوطًا متزايدة بسبب الأداء المخيب للآمال في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه يحتفظ بدعمه للمدرب روبن أموريم، دون أي خطط فورية للبحث عن بديل، وفقًا لتقرير صادر عن موقع GiveMeSport.

البداية الأسوأ لمانشستر يونايتد منذ عقود

سجل النادي بداية هي الأسوأ منذ عقود، حيث جمع أربع نقاط فقط من أول أربع مباريات، مع هزيمة مذلة 3-0 أمام مانشستر سيتي زادت من التساؤلات حول قدرة أموريم على قيادة الفريق.

ينتقد البعض إصراره على أساليب تكتيكية وتشكيلات لا تتماشى مع قدرات اللاعبين الحاليين، مما يثير استياء الجماهير ووسائل الإعلام.

على الرغم من ذلك، يواصل مجلس إدارة يونايتد دعم المدرب البرتغالي، دون اتخاذ أي قرار رسمي بإنهاء عقده أو البحث عن خليفة.

يشير هذا الدعم إلى رغبة النادي في الحفاظ على الاستقرار، أو ربما إلى تعقيدات تعاقدية وتكاليف مالية محتملة لإقالته.

مع اقتراب مباريات حاسمة أمام تشيلسي وسندرلاند وبرينتفورد، ستكون الأسابيع المقبلة اختبارًا مصيريًا لمستقبل أموريم.

مانشستر يونايتد يكرر أسوأ انطلاقة في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد روبن أموريم جيم راتكليف إريك تين هاج كارينجتون دوري أبطال أوروبا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg