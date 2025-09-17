أمامه 3 مباريات مصيرية.. مانشستر يونايتد يتمسك بأموريم

يواجه مانشستر يونايتد ضغوطًا متزايدة بسبب الأداء المخيب للآمال في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه يحتفظ بدعمه للمدرب روبن أموريم، دون أي خطط فورية للبحث عن بديل، وفقًا لتقرير صادر عن موقع GiveMeSport.

البداية الأسوأ لمانشستر يونايتد منذ عقود

سجل النادي بداية هي الأسوأ منذ عقود، حيث جمع أربع نقاط فقط من أول أربع مباريات، مع هزيمة مذلة 3-0 أمام مانشستر سيتي زادت من التساؤلات حول قدرة أموريم على قيادة الفريق.

ينتقد البعض إصراره على أساليب تكتيكية وتشكيلات لا تتماشى مع قدرات اللاعبين الحاليين، مما يثير استياء الجماهير ووسائل الإعلام.

على الرغم من ذلك، يواصل مجلس إدارة يونايتد دعم المدرب البرتغالي، دون اتخاذ أي قرار رسمي بإنهاء عقده أو البحث عن خليفة.

يشير هذا الدعم إلى رغبة النادي في الحفاظ على الاستقرار، أو ربما إلى تعقيدات تعاقدية وتكاليف مالية محتملة لإقالته.

مع اقتراب مباريات حاسمة أمام تشيلسي وسندرلاند وبرينتفورد، ستكون الأسابيع المقبلة اختبارًا مصيريًا لمستقبل أموريم.

مانشستر يونايتد يكرر أسوأ انطلاقة في الدوري الإنجليزي