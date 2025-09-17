المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
زد

زد

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
نابولي

نابولي

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
مصر

مصر

- -
08:30
تونس‎

تونس‎

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

- -
17:00
إنبي

إنبي

الدوري السعودي
نادي نيوم

نادي نيوم

- -
21:00
الأخدود

الأخدود

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تقرير: منافسة إنجليزية على لاعب خط وسط الهلال السعودي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:38 م 17/09/2025
الهلال

يونايتد يستهدف روبن نيفيز

يخطط مانشستر يونايتد لتعزيز خط وسطه في فترة الانتقالات الشتوية، حيث أبدى المدرب روبن أموريم إعجابه الشديد بلاعب خط وسط الهلال السعودي، روبن نيفيز.

هل يكون نيفيز الحل لأزمة خط وسط مانشستر يونايتد؟

وفقًا لموقع "caughtoffside"، قد يعود الدولي البرتغالي إلى أوروبا في يناير مقابل 20 مليون يورو تقريبًا، في صفقة تعد خيارًا اقتصاديًا مقارنة بأهداف أخرى مثل آدم وارتون (كريستال بالاس) وكارلوس باليبا (برايتون).

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

نيفيز، الذي يتمتع بخبرة واسعة في الدوري الإنجليزي الممتاز من أيامه مع وولفرهامبتون، ينظر إليه كإضافة يمكنها التأثير الفوري في فريق "الشياطين الحمر"، الذي أهمل تدعيم خط الوسط خلال الصيف.

ومع ذلك، يواجه يونايتد منافسة من ناديين آخرين في الدوري الإنجليزي لم يُكشف عنهما بعد، مما يزيد من تعقيد الصفقة.

تحديات أموريم وشكوك الجماهيربداية أموريم مع يونايتد كانت مخيبة للآمال، حيث يعاني الفريق من تراجع ملحوظ مقارنة بفترة المدرب السابق إريك تين هاج.

هذا الأداء الضعيف أثار تساؤلات حول ما إذا كان يجب على مجلس الإدارة دعم أموريم بمزيد من التعاقدات التي يرغب بها، مثل نيفيز، أم التريث حتى يثبت جدارته.

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي من هنا

الدوري الإنجليزي الهلال مانشستر يونايتد روبن نيفيز روبن أموريم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg