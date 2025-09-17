تقرير: منافسة إنجليزية على لاعب خط وسط الهلال السعودي

يخطط مانشستر يونايتد لتعزيز خط وسطه في فترة الانتقالات الشتوية، حيث أبدى المدرب روبن أموريم إعجابه الشديد بلاعب خط وسط الهلال السعودي، روبن نيفيز.

هل يكون نيفيز الحل لأزمة خط وسط مانشستر يونايتد؟

وفقًا لموقع "caughtoffside"، قد يعود الدولي البرتغالي إلى أوروبا في يناير مقابل 20 مليون يورو تقريبًا، في صفقة تعد خيارًا اقتصاديًا مقارنة بأهداف أخرى مثل آدم وارتون (كريستال بالاس) وكارلوس باليبا (برايتون).

نيفيز، الذي يتمتع بخبرة واسعة في الدوري الإنجليزي الممتاز من أيامه مع وولفرهامبتون، ينظر إليه كإضافة يمكنها التأثير الفوري في فريق "الشياطين الحمر"، الذي أهمل تدعيم خط الوسط خلال الصيف.

ومع ذلك، يواجه يونايتد منافسة من ناديين آخرين في الدوري الإنجليزي لم يُكشف عنهما بعد، مما يزيد من تعقيد الصفقة.

تحديات أموريم وشكوك الجماهيربداية أموريم مع يونايتد كانت مخيبة للآمال، حيث يعاني الفريق من تراجع ملحوظ مقارنة بفترة المدرب السابق إريك تين هاج.

هذا الأداء الضعيف أثار تساؤلات حول ما إذا كان يجب على مجلس الإدارة دعم أموريم بمزيد من التعاقدات التي يرغب بها، مثل نيفيز، أم التريث حتى يثبت جدارته.

