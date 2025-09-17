تقرير: يوفنتوس يخطط لضم برناردو سيلفا مجانًا

يستهدف نادي يوفنتوس الإيطالي التعاقد مع نجم مانشستر سيتي، برناردو سيلفا، في صفقة انتقال مجانية بحلول صيف 2026، وفقًا لصحيفة "توتوسبورت".

يوفنتوس يضع عينه على نجم مانشستر سيتي

يأتي هذا الطموح بعد نجاح نابولي في ضم كيفن دي بروين من السيتي كلاعب حر، وتجربة ميلان مع لوكا مودريتش من ريال مدريد بنفس الطريقة.

ينتهي عقد سيلفا مع مانشستر سيتي في يونيو 2026، مما يتيح له التفاوض مع الأندية الأجنبية اعتبارًا من يناير 2026.

ويرى يوفنتوس في الدولي البرتغالي، الذي احتفل بعيد ميلاده الـ31 في أغسطس، إضافة قوية لخط وسطه، خاصة مع خبرته الواسعة التي تشمل 103 مباريات دولية مع البرتغال ومسيرة حافلة مع السيتي منذ انضمامه من موناكو في 2017 مقابل 50 مليون يورو.

يسعى يوفنتوس لاستغلال طموح سيلفا لخوض تحدٍ جديد في الدوري الإيطالي، بدلاً من الانتقال إلى وجهات مثل الدوري الأمريكي أو الدوري السعودي.

ويأمل النادي الإيطالي أن يعزز هذه الصفقة طموحاته في موسم 2026-2027.

