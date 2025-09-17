المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
زد

زد

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
نابولي

نابولي

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
مصر

مصر

- -
08:30
تونس‎

تونس‎

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

- -
17:00
إنبي

إنبي

الدوري السعودي
نادي نيوم

نادي نيوم

- -
21:00
الأخدود

الأخدود

تقرير: يوفنتوس يخطط لضم برناردو سيلفا مجانًا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:32 م 17/09/2025
برناردو سيلفا

برناردو سيلفا

يستهدف نادي يوفنتوس الإيطالي التعاقد مع نجم مانشستر سيتي، برناردو سيلفا، في صفقة انتقال مجانية بحلول صيف 2026، وفقًا لصحيفة "توتوسبورت".

يوفنتوس يضع عينه على نجم مانشستر سيتي

يأتي هذا الطموح بعد نجاح نابولي في ضم كيفن دي بروين من السيتي كلاعب حر، وتجربة ميلان مع لوكا مودريتش من ريال مدريد بنفس الطريقة.

فانتازي يلا كورة.. تغيرات في أسعار اللاعبين قبل الجولة الخامسة

ينتهي عقد سيلفا مع مانشستر سيتي في يونيو 2026، مما يتيح له التفاوض مع الأندية الأجنبية اعتبارًا من يناير 2026.

ويرى يوفنتوس في الدولي البرتغالي، الذي احتفل بعيد ميلاده الـ31 في أغسطس، إضافة قوية لخط وسطه، خاصة مع خبرته الواسعة التي تشمل 103 مباريات دولية مع البرتغال ومسيرة حافلة مع السيتي منذ انضمامه من موناكو في 2017 مقابل 50 مليون يورو.

يسعى يوفنتوس لاستغلال طموح سيلفا لخوض تحدٍ جديد في الدوري الإيطالي، بدلاً من الانتقال إلى وجهات مثل الدوري الأمريكي أو الدوري السعودي.

ويأمل النادي الإيطالي أن يعزز هذه الصفقة طموحاته في موسم 2026-2027.

هالاند.. ماكينة الأهداف تعيش أفضل نسخة مع مانشستر سيتي

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإيطالي مانشستر سيتي يوفنتوس نابولي برناردو سيلفا كيفن دي بروين انتقال مجاني لوكا مودريتش

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

