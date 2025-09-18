صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

ديلي ميل

سلوت يشيد بإيزاك

تحدث آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، عن فوز فريقه أمام أتلتيكو مدريد، في المباراة التي جمعت بينهما في دوري أبطال أوروبا، متطرقًا للكشف عن رؤيته في مشاركة إيزاك.

قال سلوت: "في الدقائق الستين التي لعبها بدا لي جاهزًا بدنيًا بشكل جيد، لم يكن الأمر وكأنه بعد عشر دقائق فقط أصبح مرهقًا جدًا، لقد تمكن من اللعب بهذا المستوى بشكل جيد بعد أسبوع أو أسبوعين فقط من التدريبات مع الفريق".

وأضاف: "هذا هو الأمر، وهو يستطيع لعب كرة القدم، وهو متعة للمشاهدة، وهذا ليس مفاجئًا بالنسبة لي. لقد كان أكثر جاهزية مما توقعت، لكن لا يمكن للجماهير أن ترفع سقف آمالها كثيرًا".

وأكمل: "نحن نلعب ثلاث مرات في الأسبوع، وهذا ما يزال أكثر مما يتحمله، لدينا مهاجمان رائعان في مركز الرقم 9، وسنستخدم كليهما طوال مسيرتهما هنا".

هالاند قائدًا في مانشستر سيتي

يشعر إيرلنج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي هذه الأيام بإحساس متزايد بالمسؤولية التي منحها له المدير الفني، ويعمل كقناة اتصال حيوية بين الفريق والموظفين بالنادي في ما يتصل بالمسائل اللوجستية اليومية.

وتتمحور قيادة هالاند حول وضع معايير جديدة على طريقته الخاصة، وظهر ذلك عندما ناقش بقوة حاجة مانشستر سيتي إلى الاستعداد الجيد قبل ديربي الأحد، قائلًا: "أمر مؤسف للغاية، علينا أن نبذل قصارى جهدنا".

فوتبول لندن

بالمر يتهم زملائه بالتقصير

وجه كول بالمر، لاعب تشيلسي، أصابع الاتهام إلى زملائه في الفريق بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

وقال بالمر: "نعم مُحبط، كنا نستحق المزيد، بدأنا بشكل جيد، وحصلنا على فرص مبكرة، ولكن عندما ترتكب أخطاءً على أعلى مستوى، يكون الأمر صعبًا".

وأكمل: "كان هناك نقص في التركيز، وعدم إدارة اللحظات بشكل صحيح".

الصحافة الإسبانية

ماركا

إيقاف هويسين

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم عقوبة على دين هويسن، مدافع ريال مدريد، بعد طرده في المباراة الماضية أمام ريال سوسيداد في الليجا.

وتم إيقاف دين هويسن لمباراة واحدة بسبب الطرد الذي تعرض له يوم السبت الماضي على ملعب "أنويتا".

موندو ديبورتيفو

تحذير فليك

حذر الألماني هانسي فليك المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، من خطورة نادي نيوكاسل يونايتد في المباراة المرتقبة بينهما في دوري أبطال أوروبا.

وقال فليك: "أتوقع فريقًا رائعًا، يتميز بالحماس والتركيز على الهجمات المرتدة، إيدي هاو مدرب رائع، وقد أدوا عملًا رائعًا".

آس

غياب أرنولد

تلقى فريق ريال مدريد ضربة قوية في صفوفه، بعد إصابة الظهير الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد خلال مواجهة أولمبيك مارسيليا، ضمن الجولة الافتتاحية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، موسم 2025-2026.

وقد يغيب أرنولد عن ريال مدريد لمدة تصل إلى 10 أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها، حيث يعاني من إصابة في عضلة الفخذ الخلفية لساقه اليسرى.

الصحافة الإيطالية

خطر الإصابة يداهم أتالانتا

يقترب ثنائي أتالانتا تشارلز دي كيتيليري وجورجيو سكالفيني، من الغياب عن مباراة ناديهما أمام تورينو، بعد أن اضطرا للخروج بسبب الإصابة أمام باريس سان جيرمان.

ومن المقرر أن يتم تقييم الثنائي حتى مباراة تورينو، في الوقت الذي تشير فيه المؤشرات إلى أن الثنائي من الصعب ظهورهما في المواجهة.

سكاي سبورت

رد فعل كيفو

تحدث كريستيان كيفو، المدير الفني لنادي إنتر، عن فوز فريقه بثنائية أمام أياكس في المباراة التي جمعتهما بدوري أبطال أوروبا.

وقال كيفو: "من المهم بالنسبة للعمل الذي يقوم به اللاعبون، لقد كانوا قريبين من الفوز من قبل، والليلة كانت بمثابة إظهار للنضج".

وأضاف: "حاولنا تحييد نقاط قوة أياكس، بما في ذلك تمريراتهم في الثلث الأخير من الملعب، ولم نسمح لهم بتمرير الكرة إلا في المناطق التي نرتاح لها".

وأكمل: "حاولنا البقاء في نصف ملعبهم، واستعادة الكرة بأسرع وقت ممكن، والانطلاق بتمريرات عمودية سريعة، سارت الأمور على ما يرام".

الصحافة الفرنسية

فوت ميركاتو

شعور إنريكي

تحدث لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، عن مباراة فريقه أمام أتالانتا، والتي جمعت بينهما ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وقال إنريكي، عقب المباراة: "بالنسبة لي، كان هناك إيقاع سريع، بل إيقاع مبالغ فيه، لأنه كان من الصعب التغلب على ضغطهم، لكننا خلقنا العديد من الفرص".

وأكمل: "أعتقد أننا استحقينا هذا الفوز، لقد كان صعبًا، رأينا أنه كان علينا الاستعداد جيدًا لهذه المباراة وتقديم أداء جيد للفوز على أتالانتا".

تعليق شيفالييه

تحدث لوكاس شيفالييه، حارس مرمى باريس سان جيرمان، عن فوز فريقه أمام أتالانتا، قائلًا: "منذ الهدف الثالث استسلم أتالانتا، وأصبح الأمر معقدًا للغاية بالنسبة لهم. في الشوط الأول، كان هناك عمل يجب القيام به".

وأكمل: "إذا لم أكن بحاجة للمشاركة، فذلك لأنني أؤدي بشكل جيد، الأمر مختلف تمامًا عما مررت به، والكرة لا تصل إلى يدي كثيرًا، وخاصةً إلى قدمي، وهذا ما يطلبه مني المدرب".

الصحافة الألمانية

بيلد

بداية رائعة ومقلقة لبايرن

بايرن ميونخ يستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا بانتصار مهم على تشيلسي بنتيجة (3-1) على ملعب أليانز أرينا، ليواصل سجله المميز في المباريات الافتتاحية للمسابقة، حيث لم يتذوق طعم الخسارة منذ عام 2002 أمام ديبورتيفو لاكورونيا.

لكن فرحة البافاري لم تكتمل بعدما اضطر يوسيب ستانيسيتش لمغادرة اللقاء في الدقيقة 51 بسبب إصابة جديدة تزيد من أزمات مركز الظهير الأيسر، في ظل غياب ديفيز وإيتو لفترات طويلة، إضافة إلى إصابة جيريرو الذي سيغيب حتى نهاية الأسبوع على الأقل.

وكالة الأنباء الألمانية

تراب يودع فرانكفورت

يستعد نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم، لإقامة حفل وداع لكيفن تراب، حارس مرماه السابق، قبل مباراته الافتتاحية في بطولة دوري أبطال أوروبا، غدا الخميس، ضد جالطة سراي التركي.

ورحل حارس المرمى الألماني عن فرانكفورت في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، لينضم لفريق باريس إف سي الفرنسي.