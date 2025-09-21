المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
مصر

مصر

0 3
08:30
تونس‎

تونس‎

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
زد

زد

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
نابولي

نابولي

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

- -
17:00
إنبي

إنبي

الدوري السعودي
نادي نيوم

نادي نيوم

- -
21:00
الأخدود

الأخدود

أوديجارد يقترب من المشاركة مع أرسنال ضد مانشستر سيتي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:47 م 18/09/2025
أوديجارد

مارتن أوديجارد

كشفت تقارير إعلامية عن اقتراب مارتن أوديجارد، نجم أرسنال، من المشاركة في مباراة القمة المرتقبة ضد مانشستر سيتي.

أرسنال يلتقي مع مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل، في ختام الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعرض لاعب الوسط النرويجي لإصابة في الكتف أثناء مشاركته في المباراة الماضية ضد نوتنجهام فورست، وحتى الآن لم يتم تحديد موعد دقيق لعودته.

ووفقا لما ذكره موقع "فوتبول لندن" البريطاني، فإن هناك "علامات تبدو جيدة" حول قدرة أوديجارد على المشاركة ضد مانشستر سيتي.

وأشار التقرير إلى أن أوديجارد ظهر مؤخرا في مقر تدريبات أرسنال، وكان يحرك كتفه وذراعه بشكل طبيعي.

ومن المنتظر أن يتم الكشف عن موقف اللاعب من مباراة القمة المرتقبة حين يتحدث الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب "الجانرز" في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، غدا الجمعة.

جدير بالذكر أن اللاعب صاحب الـ26 عاما شارك في المباريات الـ4 التي خاضها أرسنال هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، لم يسجل أو يصنع خلالها أي أهداف.

جدول مباريات اليوم 

مباراة مانشستر سيتي القادمة
أرسنال الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

التعليقات

