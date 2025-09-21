أوديجارد يقترب من المشاركة مع أرسنال ضد مانشستر سيتي

كشفت تقارير إعلامية عن اقتراب مارتن أوديجارد، نجم أرسنال، من المشاركة في مباراة القمة المرتقبة ضد مانشستر سيتي.

أرسنال يلتقي مع مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل، في ختام الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعرض لاعب الوسط النرويجي لإصابة في الكتف أثناء مشاركته في المباراة الماضية ضد نوتنجهام فورست، وحتى الآن لم يتم تحديد موعد دقيق لعودته.

ووفقا لما ذكره موقع "فوتبول لندن" البريطاني، فإن هناك "علامات تبدو جيدة" حول قدرة أوديجارد على المشاركة ضد مانشستر سيتي.

وأشار التقرير إلى أن أوديجارد ظهر مؤخرا في مقر تدريبات أرسنال، وكان يحرك كتفه وذراعه بشكل طبيعي.

ومن المنتظر أن يتم الكشف عن موقف اللاعب من مباراة القمة المرتقبة حين يتحدث الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب "الجانرز" في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، غدا الجمعة.

جدير بالذكر أن اللاعب صاحب الـ26 عاما شارك في المباريات الـ4 التي خاضها أرسنال هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، لم يسجل أو يصنع خلالها أي أهداف.

