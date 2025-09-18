المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
جيرارد يقترب من تدريب فريق بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:06 م 18/09/2025
ستيفن جيرارد

ستيفن جيرارد

كشفت تقارير إعلامية عن اقتراب ستيفن جيرارد، أسطورة ليفربول، من تدريب أحد الفرق المنافسة في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب".

جيرارد لا يرتبط بأي ناد في الوقت الحالي، منذ رحيله عن تدريب الاتفاق السعودي في يناير الماضي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن نادي ريكسهام يسعى للتعاقد مع جيرارد ليتولى منصب المدير الفني بدلا من فيل باركنسون، الذي يواجه ضغطا منذ بداية الموسم بسبب سوء النتائج.

وعلى الرغم من إنفاق 33 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف، يجد ريكسهام نفسه في المركز الـ21 في جدول الترتيب بفوز واحد فقط من أول 5 مباريات.

ومن المتوقع أن يفقد باركنسون منصبه إذا تعثر الفريق قريبا، وحينها سيتولى ستيفن جيرارد مسؤولية تدريب ريكسهام.

جدير بالذكر أن جيرارد (45 عاما) بدأ مسيرته التدريبية في أكاديمية ليفربول، وعمل مديرا فنيا لرينجرز وأستون فيلا قبل تدريب الاتفاق في 2023.

الدوري الإنجليزي ستيفن جيرارد ريكسهام

