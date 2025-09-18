كشفت تقارير إعلامية عن اقتراب ستيفن جيرارد، أسطورة ليفربول، من تدريب أحد الفرق المنافسة في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب".

جيرارد لا يرتبط بأي ناد في الوقت الحالي، منذ رحيله عن تدريب الاتفاق السعودي في يناير الماضي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن نادي ريكسهام يسعى للتعاقد مع جيرارد ليتولى منصب المدير الفني بدلا من فيل باركنسون، الذي يواجه ضغطا منذ بداية الموسم بسبب سوء النتائج.

وعلى الرغم من إنفاق 33 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف، يجد ريكسهام نفسه في المركز الـ21 في جدول الترتيب بفوز واحد فقط من أول 5 مباريات.

ومن المتوقع أن يفقد باركنسون منصبه إذا تعثر الفريق قريبا، وحينها سيتولى ستيفن جيرارد مسؤولية تدريب ريكسهام.

جدير بالذكر أن جيرارد (45 عاما) بدأ مسيرته التدريبية في أكاديمية ليفربول، وعمل مديرا فنيا لرينجرز وأستون فيلا قبل تدريب الاتفاق في 2023.