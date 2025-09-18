رودري: محمد صلاح هو أقوى خصم واجهته

أكد رودري لاعب وسط نادي مانشستر سيتي، أن محمد صلاح هو أقوى خصم لعب أمامه في الدوري الإنجليزي.

وبدأ محمد صلاح، موسمه بقوة مع ليفربول، سواء في الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا.

وقال رودري عند سؤاله، عن أقوى خصم لعب أمامه، في تصريحات لموقع تيليموندو ديبورتيس: "أقول هنا في الدوري الإنجليزي الممتاز صلاح في أوج عطائه".

وقاد محمد صلاح، ليفربول لفوز مثير أمام أتلتيكو مدريد بالأمس في الجولة الأولى من مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل محمد صلاح، كما أنه صنع أمام أتلتيكو مدريد، في فوز ليفربول بنتيجة 3-2.

رقم تاريخي لمحمد صلاح في دوري أبطال أوروبا

وأشارت شبكة "أوبتا" للإحصاءات، إلى أن محمد صلاح أصبح اللاعب الوحيد في تاريخ دوري أبطال أوروبا الذي يسجل ويصنع هدفًا في أول ست دقائق من مباراة لفريق إنجليزي.

كما تفوق صلاح بهذا الهدف على النجم الفرنسي تيري هنري، لينفرد بالمركز العاشر في قائمة الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا برصيد 52 هدفًا.

