الصحافة الإنجليزية

BBC

راشفورد الرائع

قدم ماركوس راشفورد أداءً رائعًا في دوري أبطال أوروبا مع برشلونة، ليقود للانتصار على مضيفه نيوكاسل يونايتد.

حيث فاز برشلونة على نيوكاسل (2-1)، في مباراة أقيمت على ملعب سانت جيمس بارك، بعدما سجل راشفورد هدفي البرسا.

محادثات مع أموريم

يطير جيم راتكليف، المالك المشارك لنادي مانشستر يونايتد إلى لندن، لحضور مران الفريق تحت قيادة روبن أموريم.

ويجري راتكليف محادثات مع روبن أموريم، لمناقشة أوضاع الفريق الحالية، ومساعدة المدرب في التغلب على الأزمات الحالية.

شبكة سكاي

رقم هالاند القياسي

كسر إرلينج هالاند الرقم القياسي، حيث أصبح أسرع لاعب يسجل 50 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل أمام نابولي.

ووصل هالاند إلى الهدف الـ50 خلال 49 مباراة فقط، أي أقل بـ13 هدفًا من الرقم السابق الذي احتاجه رود فان نيستلروي.

الصحافة الإسبانية

مودندو ديبورتيفو

غضب هويسن

أبدى المدافع هويسن، لاعب ريال مدريد، استيائه بعد قرار رابطة الدوري الإسباني بعقوبته بسبب طره خلال مباراة فريقه ضد ريال سوسيداد.

وقال هويسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "جيل مانزانو طرد هويسن ظلماً، تقنية الفيديو لم تُحتسب، ريال مدريد لعب بلاعب أقل من ثلثي المباراة، لجنة الانضباط أقرت بالخطأ، بعد إقرارها بالخطأ، فرضت على هويسن إيقافاً آخر لمباراة واحدة".

وأضاف: "تم الاعتراف بالخطأ، لكنني ما زلت موقوفاً، وهذه صورة جيدة لكرة القدم الإسبانية".

تحذير فليك

حذر هانزي فليك، مدرب برشلونة، من أول ربع ساعة في مباراة نيوكاسل الإنجليزي، في المباراة المقامة ضمن مباريات الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال فليك: "أبلغت اللاعبين بضرورة الحذر من لاعبي نيوكاسل خلال أول 15 دقيقة في المباراة، والتي يكونوا فيها حماسيين للغاية".

وأضاف: "رونالد أراوخو أحد قادة الفريق؛ إنه قوي وسريع وذو رأسية قوية، نحن بحاجة إليه في الملعب".

ماركا

هدية راشفورد

أهدى ماركوس راشفورد، لاعب برشلونة، فريقه هدف التقدم خلال مباراة نيوكاسل المقامة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل راشفورد الهدف الأول لبرشلونة أمام نيوكاسل في الدقيقة 58 وذلك من ضربة رأسية قوية افتتح من خلالها الفريق الإسباني أهدافه في دوري الأبطال بالنسخة الحالية.

ويعد هذا الهدف الأول للاعب الإنجليزي في صفوف برشلونة وذلك بعدما انتقل إلى الفريق قادما من نادي مانشستر يونايتد.

الصحافة الإيطالية

لاجازيتا ديلو سبورت

عودة لوكمان

عاد النيجيري أديمولا لوكمان، لتدريبات فريقه أتالانتا، بعد استبعاده منذ أغسطس الماضي، بسبب رغبته في الرحيل، والانتقال لصفوف إنتر ميلان.

وشارك لوكمان في مران أتالانتا قبل لقاء تورينو، وعقد اجتماعًا مع المدرب إيفان يوريتش واللاعبين، وأكد أنه مستعد ومتحمس لمساعدة الفريق هذا الموسم.

فوتبول إيطاليا

إصابة فاردي

قرر نادي كريمونيسي، خضوع لاعبه الإنجليزي المخضرم جيمي فاردي، لفحوصات طبية، قبل مواجهة بارما المقبلة يوم الأحد 21 سبتمبر.

وكان فاردي قد شعر بإجهاد عضلي، عقب مشاركته في أول لقاء بالدوري الإيطالي، ضد هيلاس فيرونا في الجولة الماضية، ويفضل كريمونيسي مراقبة حالة فاردي خلال الأيام المقبلة، لتحديد موقفه من لقاء بارما.

الصحافة الألمانية

بيلد

مفاوضات أوباميكانو

أكد دايوت أوباميكانو، مدافع بايرن ميونخ الألماني، وجود مفاوضات مع النادي بخصوص تجديد عقده.

وقال المدافع الفرنسي في تصريحات للصحيفة: "أشعر بالراحة هنا، أنا سعيد، وكيل أعمالي يتحدث مع مسؤولي بايرن".

وأتم تصريحاته في هذا الصدد بقوله: "المحادثات مستمرة، ليس هناك ما يقال أكثر من ذلك، سنرى ما سيحدث".

ويأتي ذلك بعدما كشفت تقارير إعلامية في الفترة الماضية عن اهتمام عدة أندية أوروبية بالتعاقد مع أوباميكانو، على رأسها ريال مدريد الإسباني.

خماسية فرانكفورت

فاز آينتراخت فرانكفورت بخماسية مقابل هدف أمام جالاتا سراي التركي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأقيمت مباراة فرانكفورت أمام جالاتا سراي على ملعب بنك بارك في ألمانيا.

ويُعد هذا الانتصار تاريخي لفريق فرانكفورت، بعد العودة إلى المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

الصحافة الفرنسية

لوباريزيان

إصابة جديدة في باريس

أعلن باريس سان جيرمان إصابة لاعبه جواو نيفيز في عضلة الفخذ الخلفية اليسرى خلال مباراة أتالانتا بدوري أبطال أوروبا.

وأضاف باريس أن اللاعب سيبقى تحت العناية والملاحظة حتى الأسبوع القادم، مما يعني غيابه عن كلاسيكو مارسيليا يوم الأحد بالدوري الفرنسي.

وتعرض أكثر من لاعب في باريس سان جيرمان للإصابة خلال الفترة الأخيرة مثل عثمان ديمبيلي، وديزيريه دويه، ولوكاس بيرالدو.

ليكيب

غياب المدربين الفرنسيين عن الأبطال

يشهد الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا غياب المدربين الفرنسيين عن القيادة الفنية للفرق التي تشارك في البطولة.

ورغم مشاركة 36 فريقا في دوري أبطال أوروبا إلا أنه لا يوجد أي مدرب فرنسي بالبطولة لأول مرة منذ موسم 1992-1993.

ويتولى تدريب الأندية الفرنسية الثلاثة المتنافسة هذا الموسم مدربين من جنسيات أخرى مثل (الإسباني لويس إنريكي في باريس سان جيرمان)، (الإيطالي روبرتو دي زيربي في أولمبيك مارسيليا)، و(النمساوي آدي هوتر في موناكو).