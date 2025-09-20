تحدث إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق تشيلسي، عن مواجهة فريقه المقبلة أمام مانشستر يونايتد بقيادة المدرب روبن أموريم، مشيدًا بتألق لاعبه الشاب إستيفاو، كما علق على الانتقادات بشان استبعاد رحيم سترلينج.

وقال ماريسكا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة مانشستر يونايتد: "كل ما يمكنني قوله هو أنني أُقدّر أموريم حقًا، لقد شاهدت مباريات روبن منذ أن كان في سبورتينج لشبونة، إنه مدرب رائع".

وتابع: "وكما هو الحال مع جميع المدربين، عندما تبدأ مشروعًا جديدًا، قد تواجه أحيانًا صعوبة أكبر أو أقل، لكنك ستواجه صعوبة في النهاية، لكن ليس لدي أي شك في أنه مدرب رائع".

وواصل: "إستيفاو يُمكن أن يكون رائعًا في جميع المراكز الهجومية نظرًا لموهبته الرائعة، فهو لاعب من الطراز الرفيع، ولكنه في الوقت نفسه يبلغ من العمر 18عامًا، لذا فهو يحتاج إلى بعض الوقت".

وأكمل: "أعتقد أن كلاً من إستيفاو وكول بالمر قادران على اللعب على الأطراف، وكلاهما قادر على اللعب كرقم 10، أشعر أنني محظوظ جدًا لوجودهما معنا".

وأضاف: "بالمر بخير، لدينا جلسة تدريبية الآن حيث سنقيّم اللاعبين. عدنا أمس من ميونخ، لذلك نحتاج إلى تقييم بعض اللاعبين قبل اتخاذ قرار بشأن عطلة نهاية الأسبوع".

وُجّهت أسئلة إلى مدرب تشيلسي في مؤتمره الصحفي يوم الجمعة، حول استمرار استبعاد سترلينج وديساسي من التدريبات الجماعية للفريق الأول، ليرد: "والدي يبلغ من العمر 75 عامًا، وقد عمل صيادًا لمدة 50 عامًا، من الساعة الثانية صباحًا حتى العاشرة صباحًا، هذه هي الحياة الصعبة وليس أن تكون مثل لاعبي كرة القدم".

وأتم: "لقد مررت بتجربة رحيم وأكسل كلاعبين، وبالتأكيد، أعلم أن هذا ليس أفضل شعور للاعب، لأنه إذا كنت لاعبًا، فهذا يعني أنك تريد التدرب وخوض المباريات، أعلم أن النادي يمنحهم الفرصة للعمل بالطريقة الصحيحة، ترغبون في الحديث عن هذا، لكن الأمر لا يقتصر على تشيلسي، بل يشمل أي نادٍ في العالم".