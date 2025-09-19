المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ليفربول وإيفرتون.. ثاني أكثر المباريات لعبًا في تاريخ الدوري الإنجليزي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

04:59 م 19/09/2025
ليفربول وإيفرتون

ليفربول وإيفرتون

يترقب عشاق الساحرة المستديرة ديربي ميرسيسايد الذي سيجمع بين ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ملعب "أنفيلد" مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الثانية والنصف ظهر غدٍ السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

ويدخل الريدز موقعة الغد وهو بالعلامة الكاملة بعدما حقق 4 انتصارات، جعلته متربعًا على عرش الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة.

ويقع إيفرتون في المركز السادس بجدول ترتيب بريميرليج برصيد 7 نقاط من فوزين وخسارة وتعادل.

للتعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي اضغط هنا

وكشف الموقع الرسمي لنادي ليفربول أن مواجهة إيفرتون ستحمل رقم 213 بين الناديين في الدوري الإنجليزي.

وأضاف أن مواجهة ليفربول وإيفرتون ستكون ثاني أكثر المباريات لعبًا في تاريخ الدوري بعد مباراة أستون فيلا ضد إيفرتون (215).

وخسر ليفربول مباراة واحدة فقط من آخر 28 مباراة على أرضه ضد إيفرتون في جميع المسابقات (17 فوزًا و10 تعادلات)، وفاز في كل من المباريات الأربع الماضية.

طالع مباريات الجولة الخامسة في الدوري الإنجليزي من هنا

 

