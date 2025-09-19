يترقب عشاق الساحرة المستديرة ديربي ميرسيسايد الذي سيجمع بين ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ملعب "أنفيلد" مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الثانية والنصف ظهر غدٍ السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

ويدخل الريدز موقعة الغد وهو بالعلامة الكاملة بعدما حقق 4 انتصارات، جعلته متربعًا على عرش الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة.

ويقع إيفرتون في المركز السادس بجدول ترتيب بريميرليج برصيد 7 نقاط من فوزين وخسارة وتعادل.

للتعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي اضغط هنا

وكشف الموقع الرسمي لنادي ليفربول أن مواجهة إيفرتون ستحمل رقم 213 بين الناديين في الدوري الإنجليزي.

وأضاف أن مواجهة ليفربول وإيفرتون ستكون ثاني أكثر المباريات لعبًا في تاريخ الدوري بعد مباراة أستون فيلا ضد إيفرتون (215).

وخسر ليفربول مباراة واحدة فقط من آخر 28 مباراة على أرضه ضد إيفرتون في جميع المسابقات (17 فوزًا و10 تعادلات)، وفاز في كل من المباريات الأربع الماضية.

طالع مباريات الجولة الخامسة في الدوري الإنجليزي من هنا