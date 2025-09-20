تحدث ديفيد مويس، المدير الفني لفريق إيفرتون، عن مواجهة ليفربول المرتقبة، في ديربي الميرسيسايد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مويس في المؤتمر الصحفي: "يستحق المرء إنفاق المال، يجب أن يفوز ويشارك في البطولات الكبرى ليجني المال، وقد سمح لنا هذا الأمر، مع وست هام من قبل، الذي قضى ثلاث سنوات في أوروبا، بإنفاق بعض المال".

وتابع: "كان من حق ليفربول فعل ذلك، وقد دافع سلوت عنهم متحدثًا عن المبلغ الذي دفعوه، لكنني ما زلت أعتقد أنهم أنفقوا على لاعب واحد أكثر مما أنفقناه على الفريق بأكمله".

وأضاف مدرب إيفرتون: "الأمر يتعلق بالواقعية بشأن وضع اللعبة والأندية، مهمتي هي تقليص الفجوة بين الناديين، ليفربول هو البطل والمرشح الأوفر حظًا، إن لم يكن المرشح الثاني لدوري أبطال أوروبا".

وأكمل: "نحن لسنا كذلك، نحن إيفرتون، لقد خرجنا من أربع سنوات صعبة، من الصعب جدًا سد هذه الفجوة".

وواصل: "نريد الاستمتاع باللعب، وتقديم أداء أفضل، وتحقيق انتصارات أكثر، ونحاول جاهدين تحدي الفرق الكبيرة، أي ديربي كبير في أي مدينة مهم للغاية، إنها مباراة صعبة جدًا بالنسبة لي شخصيًا، لأننا واجهنا فرقًا قوية جدًا".

وأتم: "لطالما كنا منافسين، وهذا لن يتغير، كان الفارق بين الناديين في فترتي الأولى ضيقًا للغاية، مباراة الديربي دائمًا بالغة الأهمية، هل أستمتع بها (يوم الديربي)؟ سأكون كاذبًا لو قلت نعم".