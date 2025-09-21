المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري
وادي دجلة

وادي دجلة

1 0
17:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:00
الهلال

الهلال

الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

- -
22:00
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

دوري القسم الثاني-أ
القناة

القناة

1 1
16:00
المنصورة

المنصورة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

جوارديولا: لا أعرف موقف رودري من المشاركة أمام آرسنال.. وأرتيتا مدرب استثنائي

محمد همام

كتب - محمد همام

05:27 م 19/09/2025
جوارديولا

بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي

أدلى الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بعددٍ من التصريحات قبل مواجهة آرسنال، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المنتظر أن يلتقي آرسنال مع مانشستر سيتي، مساء الأحد، في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، على ملعب "الإمارات".

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي: "لا أعرف حتى الآن. رودري لاعب ذكي للغاية، لكن علينا أن نكون حذرين. سنرى موقفه يوم الأحد."

وأضاف: "نادي آرسنال كان حكيمًا في صفقاته. ميكيل أرتيتا مدرب استثنائي، وقد عززوا تشكيلتهم خلال فترة الانتقالات الصيفية."

وتابع: "كل ما أود قوله لصديقي أرتيتا هو: إذا فاز باللقب، سيقول البعض إن ذلك بسبب الإنفاق، وليس بسبب العمل الجاد واللاعبين. كما يُقال عن ليفربول عندما يحقق البطولات."

وأردف: "آرسنال أصبح فريقًا أفضل. في الموسم الماضي قدموا أداءً مذهلًا في أوروبا. أما الآن، فهم — من وجهة نظري — الفريق الأكثر صلابة."

واختتم حديثه قائلًا: "يمتلكون سرعة كبيرة في الهجوم، وميزة واضحة في الكرات الثابتة. لقد أصبحوا فريقًا متكاملًا في جميع الخطوط. نحن نعرف جودتهم، ويجب أن نكون في أفضل حالاتنا."

ترتيب الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي بيب جوارديولا آرسنال أرتيتا رودري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg