أدلى الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بعددٍ من التصريحات قبل مواجهة آرسنال، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المنتظر أن يلتقي آرسنال مع مانشستر سيتي، مساء الأحد، في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، على ملعب "الإمارات".

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي: "لا أعرف حتى الآن. رودري لاعب ذكي للغاية، لكن علينا أن نكون حذرين. سنرى موقفه يوم الأحد."

وأضاف: "نادي آرسنال كان حكيمًا في صفقاته. ميكيل أرتيتا مدرب استثنائي، وقد عززوا تشكيلتهم خلال فترة الانتقالات الصيفية."

وتابع: "كل ما أود قوله لصديقي أرتيتا هو: إذا فاز باللقب، سيقول البعض إن ذلك بسبب الإنفاق، وليس بسبب العمل الجاد واللاعبين. كما يُقال عن ليفربول عندما يحقق البطولات."

وأردف: "آرسنال أصبح فريقًا أفضل. في الموسم الماضي قدموا أداءً مذهلًا في أوروبا. أما الآن، فهم — من وجهة نظري — الفريق الأكثر صلابة."

واختتم حديثه قائلًا: "يمتلكون سرعة كبيرة في الهجوم، وميزة واضحة في الكرات الثابتة. لقد أصبحوا فريقًا متكاملًا في جميع الخطوط. نحن نعرف جودتهم، ويجب أن نكون في أفضل حالاتنا."

