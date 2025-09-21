المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أرتيتا يكشف موقف الرباعي المصاب من مواجهة السيتي

محمد همام

كتب - محمد همام

05:41 م 19/09/2025
أرتيتا

مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال

كشف الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، عن موقف رباعي الفريق المصاب من المشاركة في مباراة مانشستر سيتي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي آرسنال مع مانشستر سيتي، مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة، في مباراة تقام على ملعب "الإمارات".

وقال أرتيتا خلال المؤتمر الصحفي: "مدى إمكانية مشاركة بوكايو ساكا، ومارتن أوديجارد، وبن وايت، وويليام ساليبا سيتضح غدًا، السبت."

وأضاف: "حتى الآن، لم يشاركوا في أي تدريبات جماعية. ساليبا يضغط من أجل التواجد، لكن القرار النهائي سيتخذ غدًا."

وأكد أرتيتا أن الثنائي جيوكيريس وميرينو جاهزان للمشاركة في مواجهة الأحد.

وكان آرسنال قد استعاد نغمة الانتصارات في الدوري، بعد فوزه في الجولة الماضية على نوتنغهام فورست بنتيجة 3-0.

لمعرفة ترتيب الدوري الإنجليزي.. اضغط هنا

الدوري السعودي مانشستر سيتي آرسنال أرتيتا

