المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري
وادي دجلة

وادي دجلة

1 0
17:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:00
الهلال

الهلال

الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

- -
22:00
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

دوري القسم الثاني-أ
القناة

القناة

1 1
16:00
المنصورة

المنصورة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

قبل مواجهة تشيلسي.. أموريم ساخرًا: اجتمعت براتكليف لتمديد عقدي!

محمد همام

كتب - محمد همام

06:45 م 19/09/2025
أموريم

روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد

رد البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، على التساؤلات بشأن اجتماعه مع السير جيم راتكليف، مالك النادي، وذلك قبل مواجهة تشيلسي المقبلة في الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن يستضيف مانشستر يونايتد نظيره تشيلسي على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من موسم 2025-2026 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت الساعات الماضية قد شهدت جلسة جمعت المدرب البرتغالي بمالك النادي، دون الكشف عن تفاصيلها، قبل أن يوضح أموريم الأمر خلال المؤتمر الصحفي.

وقال أموريم ساخرًا: "اجتماعي مع راتكليف هذا الأسبوع؟ كان لعرض عقد جديد عليّ!"

وأضاف: "الاجتماع كان عاديًا، وكان الهدف منه إظهار الدعم لي."

وكانت تقارير صحفية قد أشارت خلال الساعات الماضية إلى أن مستقبل أموريم مع مانشستر يونايتد بات مهددًا، في ظل تراجع نتائج الفريق منذ بداية الموسم الحالي.

وكان مانشستر يونايتد قد خسر قمة الجولة الماضية أمام غريمه التقليدي مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة.

لمعرفة ترتيب الدوري الإنجليزي.. اضغط هنا

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد مانشستر سيتي أموريم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg