رد البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، على التساؤلات بشأن اجتماعه مع السير جيم راتكليف، مالك النادي، وذلك قبل مواجهة تشيلسي المقبلة في الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن يستضيف مانشستر يونايتد نظيره تشيلسي على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من موسم 2025-2026 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت الساعات الماضية قد شهدت جلسة جمعت المدرب البرتغالي بمالك النادي، دون الكشف عن تفاصيلها، قبل أن يوضح أموريم الأمر خلال المؤتمر الصحفي.

وقال أموريم ساخرًا: "اجتماعي مع راتكليف هذا الأسبوع؟ كان لعرض عقد جديد عليّ!"

وأضاف: "الاجتماع كان عاديًا، وكان الهدف منه إظهار الدعم لي."

وكانت تقارير صحفية قد أشارت خلال الساعات الماضية إلى أن مستقبل أموريم مع مانشستر يونايتد بات مهددًا، في ظل تراجع نتائج الفريق منذ بداية الموسم الحالي.

وكان مانشستر يونايتد قد خسر قمة الجولة الماضية أمام غريمه التقليدي مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة.

لمعرفة ترتيب الدوري الإنجليزي.. اضغط هنا