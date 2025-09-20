المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

1 0
20:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

3 3
21:00
الهلال

الهلال

الدوري المصري
سموحة

سموحة

1 0
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

الدوري المصري
وادي دجلة

وادي دجلة

1 0
17:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

3 1
22:00
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

دوري القسم الثاني-أ
القناة

القناة

1 1
16:00
المنصورة

المنصورة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

قبل مباراة تشيلسي.. مانشستر يونايتد يستعيد كونيا وماونت

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:20 م 19/09/2025
كونيا ماونت

كونيا وماونت

أكد البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عودة الثنائي ماتيوس كونيا وماسون ماونت للمشاركة مع الفريق في مواجهة تشيلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقدم الفريق أداء مخيبا في المباراة التي خسرها 0-3 أمام مانشستر سيتي في ديربي المدينة، والتي شهدت غياب كونيا بعدما تم استبداله للإصابة في الشوط الأول بمباراة بيرنلي قبل التوقف الدولي.

كما غاب ماونت أيضا للإصابة عن مباراة الديربي في ملعب "الاتحاد"، بعدما خرج بين شوطي مباراة بيرنلي، وسيعود الثنائي للفريق في مواجهة فريق ماونت السابق غدا السبت في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وقال أموريم في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "ديوجو دالوت سيغيب ماسون وكونيا في القائمة، ويواصل ليساندرو مارتينيز الغياب".

وأضاف: "تايريل مالاسيا عاد للتدريبات مع زملائه وكذلك في فريق أقل من 21 عاما وسنرى ما سيحدث بعد ذلك".

وتعد عودة كونيا وماونت مهمة للغاية لتعزيز صفوف الفريق على المستوى الهجومي.

ويدخل الفريق المباراة وهو في المركز الـ14، بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الـ15.

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

 

مباراة تشيلسي القادمة
الدوري الإنجليزي تشيلسي مانشستر يونايتد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أرسنال ومانشستر سيتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg