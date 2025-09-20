أكد البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عودة الثنائي ماتيوس كونيا وماسون ماونت للمشاركة مع الفريق في مواجهة تشيلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقدم الفريق أداء مخيبا في المباراة التي خسرها 0-3 أمام مانشستر سيتي في ديربي المدينة، والتي شهدت غياب كونيا بعدما تم استبداله للإصابة في الشوط الأول بمباراة بيرنلي قبل التوقف الدولي.

كما غاب ماونت أيضا للإصابة عن مباراة الديربي في ملعب "الاتحاد"، بعدما خرج بين شوطي مباراة بيرنلي، وسيعود الثنائي للفريق في مواجهة فريق ماونت السابق غدا السبت في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وقال أموريم في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "ديوجو دالوت سيغيب ماسون وكونيا في القائمة، ويواصل ليساندرو مارتينيز الغياب".

وأضاف: "تايريل مالاسيا عاد للتدريبات مع زملائه وكذلك في فريق أقل من 21 عاما وسنرى ما سيحدث بعد ذلك".

وتعد عودة كونيا وماونت مهمة للغاية لتعزيز صفوف الفريق على المستوى الهجومي.

ويدخل الفريق المباراة وهو في المركز الـ14، بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الـ15.

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا