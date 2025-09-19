يملك توتنهام فرصة لتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مبكرا، لكن مدربه توماس فرانك يصر على أنه لن يهتم بجدول الترتيب حتى أبريل المقبل.

وحقق توتنهام بداية مميزة تحت قيادة المدير الفني الدنماركي، حيث فاز في 3 مباريات من أصل 4 مباريات خاضها الفريق في الدوري، كما حقق فوزا مهما في دوري أبطال أوروبا 1-0 على فياريال الإسباني.

وقد ينقض توتنهام، صاحب المركز الثالث حاليا، على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي حال فوزه على برايتون (السبت) في الجولة الخامسة، وخسارة ليفربول في الديربي أمام إيفرتون في اليوم والجولة ذاتها.

لكن عندما سئل فرانك عن متى سينظر لجدول الترتيب، أجاب المدرب قائلا في المؤتمر الصحفي لمواجهة برايتون: "في أبريل؟ فليكن كذلك".

وأضاف: "أحاول جاهدا التركيز على أنفسنا وأدائنا وما يمكننا فعله".

وأتم تصريحاته في هذا الصدد بقوله: "من السهل جدا الانسياق إلى أمور لا يمكن السيطرة عليها، وأعتقد أنه يتعين على الجماهير أن تحلم وتتمنى، وهذا هو مغزى كرة القدم".

