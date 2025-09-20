المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
صباحك أوروبي.. موقف رودري.. شكوك حول لاوتارو.. وتساؤلات بعد عودة بيلينجهام

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:34 ص 20/09/2025
بيلينجهام

جود بيلينجهام

صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

ديلي ميل

موقف رودري

أثار بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، الشكوك حول مشاركة لاعب الوسط رودري في موقعة آرسنال والمقرر لها غدًا الأحد.

وجاء ذلك بعد تصريح جوارديولا والذي أكد انتظاره لمران اليوم السبت من أجل تحديد مصير اللاعب من المشاركة.

ذا صن

سخرية أموريم

رد روبن أموريم المدير الفني لفريق لمانشستر يونايتد، بسخرية على اجتماعه بمالك النادي جيم راتكليف والذي جاء قبل أيام.

السخرية جاءت بسبب سؤاله عن أسباب اجتماعه مع مالك النادي ليرد :"من أجل تجديد عقدي".

يأتي ذلك في ظل احتمالية إقالة أموريم على خلفية سوء نتائج الفريق بجانب عدم رغبة البرتغالي في تغيير طريقته الفنية.

حالة ساكا

قال مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال، إن مران السبت سيحدد مصير اللاعبين المصابين من المشاركة في لقاء مانشستر سيتي.

وتحدث أرتيتا أنه ينتظر موقف ساكا وأوديجارد وساليبا وبن وايت من موقعة الأحد في قمة الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

الصحافة الإسبانية

آس

إيقاف هويسين

رفضت المحكمة الإسبانية، الاستئناف الذي تقدم به نادي ريال مدريد، بشأن رفع البطاقة الحمراء التي حصل عليها ديان هويسين، خلال مواجهة ريال سوسيداد.

وأصبح قرار إيقاف هويسين نهائيًا، بعدما تمت معاقبته، ليغيب عن لقاء إسبانيول المقبل في الليجا.

ماركا

تساؤلات بسبب بيلينجهام

أثارت عودة النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، لقائمة نادي ريال مدريد، بعد تعافيه من الإصابة، العديد من التساؤلات، حول التعديلات التي يمكن أن يجريها تشابي ألونسو على طريقة اللعب.

ومن المتوقع أن يعود بيلينجهام تدريجيًا لتشكيل ريال مدريد، مما قد يطيح بأي من الثنائي فرانكو ماستانتونو وأردا جولر، بينما يعتبر كيليان مبابي لاعب رئيس لا يمس، ويمتلك فينيسيوس فرصة أكبر من رودريجو للمشاركة بصفة أساسية.

موندو ديبورتيفو

عودة برشلونة لمونتجويك تقترب

اقترب نادي برشلونة، من العودة لخوض مبارياته على ملعبه مونتجويك، بعد انتهاء بعض الأعمال المتعلقة بالعشب، المقاعد والمداخل، إعادة تركيب نظام تقنية الفيديو، بالإضافة لعدة معايير لكي يكون مطابقًا للوائح دوري الأبطال.

ويسعى النادي الإسباني، لتجهيز ملعبه لاحتضان مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، في مطلع أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

الصحافة الإيطالية

سكاي إيطاليا

عودة بوليسيتش

من المتوقع أن يعود كريستيان بوليسيتش لاعب ميلان إلى التشكيلة الأساسية أمام أودينيزي، اليوم السبت، بعد مشاركته كبديل في المباراتين السابقتين.

ومن المرجح أن يبدأ بوليسيتش أساسيًا مع ميلان في مباراة خارج أرضه أمام أودينيزي.

وبدأ بوليسيتش آخر مباراتين لميلان على مقاعد البدلاء، الأولى ضد ليتشي في 29 أغسطس بسبب مشكلة بسيطة في الكاحل، ثم ضد بولونيا الأسبوع الماضي.

فوتبول إيطاليا

شكوك حول لاوتارو

واصل مهاجم إنتر ميلان لاوتارو مارتينيز التدريب بشكل منفصل، لذلك هناك شكوك حول مشاركته في مباراة يوم الأحد ضد ساسولو.

ولم يتعاف لاوتارو من آلام أسفل الظهر التي أجبرته على الجلوس على مقاعد البدلاء في الفوز 2-0 على أياكس في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وأصبح من غير المؤكد حتى الآن أن يشارك لاوتارو في لقاء ساسولو.

الصحافة الفرنسية

لوباريزيان

قمصان باريس في المزاد

عرض باريس سان جيرمان 15 قميصًا لنهائي دوري أبطال أوروبا - الذي فاز به ضد إنتر ميلان 5-0 - للبيع بالمزاد.

ويستمر المزاد حتى اليوم السبت، وتشهد المزايدة على القمصان ارتفاعًا هائلًا.

وتجاوز قميص ماركينيوس قائد باريس واللاعب الأكثر مشاركةً في تاريخ النادي مبلغ 24 ألف يورو.

من بين القمصان الأخرى التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير، قميص كفاراتسخيليا، الذي تخطى أكثر من 24 ألف يورو.

ليكيب

مرشح هنري للكرة الذهبية

يرى تييري هنري أسطورة فرنسا وأرسنال أن عثمان ديمبيلي سيفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025.

وسيتم الكشف عن الفائز بالكرة الذهبية يوم الاثنين 22 سبتمبر في مسرح شاتليه في باريس.

ووضع هنري 6 لاعبين في قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية وهم: "عثمان ديمبيلي، أشرف حكيمي، كيليان مبابي، رافينيا، محمد صلاح، ولامين يامال".

وقال هنري: "لا داعي للحديث؛ يكفي أن تنظر إلى الستة الأوائل الذين رشحتهم، يمكننا الحديث عن العديد من اللاعبين، لكن بالنسبة لي ديمبيلي سيفوز".

الصحافة الألمانية

DPA

شلوتربيك يقترب من العودة

أكد نيكو كوفاتش، مدرب بورسيا دورتموند، اقتراب مدافعه نيكو شلوتربيك من العودة إلى الملاعب، واحتمالية مشاركته في المباراة المرتقبة ضد فولفسبورج في الدوري الألماني يوم الأحد.

وغاب شلوتربيك لأكثر من خمسة أشهر بسبب الإصابة التي تطلبت عملية جراحية، وستكون عودته بمثابة أخبار جيدة للمنتخب الألماني والذي يستعد لاستئناف مشواره في تصفيات كأس العالم في أكتوبر المقبل.

وقال كوفاتش في مؤتمر صحفي: "لقد عاد إلى التدريبات الكاملة اليوم كما شارك في مران المستبعدين من مباراة دوري الأبطال في تورينو، إذا شعر بأنه جاهز للمشاركة سيشارك".

كيكر

كومباني يرفض وقع قواعد خاصة للاعبيه

شدد فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونخ، على أنه لن يفرض أي قواعد سلوكية خاصة لحضور مهرجان "أكتوبرفيست" الـ190.

وقال كومباني: "سواء كان مهرجان أكتوبرفيست، أم لا، لا يمكننا السماح لحياتنا بالتغيير، وهذا يعني أننا سنواصل تقديم أداء جيد".

وأضاف المدرب البلجيكي: "من الواضح أن هناك شعورا خاصا في ميونخ في هذا الوقت، جميعنا نشعر بذلك، لكنني أثق في الجميع، اللاعبون ليسوا أطفالا، بل لديهم أطفال، إنهم يعرفون كيف يتصرفون".

الدوري الإيطالي الدوري الألماني الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني الدوري الفرنسي رودري بيلينجهام

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

