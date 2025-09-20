يشهد اليوم السبت عدد من المباريات المرتقبة على مستوى الدوريات الخمسة الكبرى، يأتي على رأسها مواجهة محمد صلاح في ديربي الميرسيسايد، وقمة يونايتد وتشيلسي.

طالع جدول مباريات اليوم بالكامل من هنا

أبرز مباريات اليوم السبت

الدوري الإنجليزي

ليفربول - إيفرتون (2:30 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 1.

برايتون - توتنهام (5 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 5.

مانشستر يونايتد - تشيلسي (7:30 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 1.

الدوري الإسباني

ريال مدريد - إسبانيول (5:15 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 1.

ألافيس - إشبيلية (7:30 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 5.

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا - يوفنتوس (7 مساءً) عبر Starz Play App.

أودينيزي - ميلان (9:45 مساءً) عبر Starz Play App.

الدوري الفرنسي

نانت - رين (6 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 4.

لانس - ليل (10:05 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 4.

هوفنهايم - بايرن ميونخ (4:30 مساءً) عبر قناة Mbc Action.

الدوري السعودي

النجمة - الاتحاد (6:40 مساءً) عبر قناة ثمانية 1.

النصر - الرياض (9 مساءً) عبر قناة ثمانية 1.

دوري نجوم قطر

الشمال - الغرافة (6 مساءً) عبر قناة الكأس.

السد - الوكرة (8 مساءً) عبر قناة الكأس 3.