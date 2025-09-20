المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
14:30
ايفرتون

ايفرتون

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
19:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
17:15
اسبانيول

اسبانيول

الدوري الألماني
هوفنهايم

هوفنهايم

- -
16:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الدوري السعودي
النجمة

النجمة

- -
18:40
الاتحاد

الاتحاد

الدوري الإيطالي
هيلاس فيرونا

هيلاس فيرونا

- -
19:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الإيطالي
أودينيزي

أودينيزي

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري السعودي
النصر

النصر

- -
21:00
الرياض

الرياض

دوري نجوم قطر
السد القطري

السد القطري

- -
20:00
الوكرة

الوكرة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

جدول مباريات اليوم.. صلاح في ديربي الميرسيسايد.. قمة يونايتد وتشيلسي.. وظهور الريال

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:41 ص 20/09/2025
صلاح

محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي

يشهد اليوم السبت عدد من المباريات المرتقبة على مستوى الدوريات الخمسة الكبرى، يأتي على رأسها مواجهة محمد صلاح في ديربي الميرسيسايد، وقمة يونايتد وتشيلسي.

طالع جدول مباريات اليوم بالكامل من هنا

أبرز مباريات اليوم السبت

الدوري الإنجليزي

ليفربول - إيفرتون (2:30 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 1.

برايتون - توتنهام (5 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 5.

مانشستر يونايتد - تشيلسي (7:30 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 1.

الدوري الإسباني

ريال مدريد - إسبانيول (5:15 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 1.

ألافيس - إشبيلية (7:30 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 5.

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا - يوفنتوس (7 مساءً) عبر Starz Play App.

أودينيزي - ميلان (9:45 مساءً) عبر Starz Play App.

الدوري الفرنسي

نانت - رين (6 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 4.

لانس - ليل (10:05 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 4.

هوفنهايم - بايرن ميونخ (4:30 مساءً) عبر قناة Mbc Action.

الدوري السعودي

النجمة - الاتحاد (6:40 مساءً) عبر قناة ثمانية 1.

النصر - الرياض (9 مساءً) عبر قناة ثمانية 1.

دوري نجوم قطر

الشمال - الغرافة (6 مساءً) عبر قناة الكأس.

السد - الوكرة (8 مساءً) عبر قناة الكأس 3.

الدوري الإنجليزي ليفربول ريال مدريد محمد صلاح تشيلسي مانشستر يونايتد مصطفى محمد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أرسنال ومانشستر سيتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg