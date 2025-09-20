المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
موعد والقناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:07 ص 20/09/2025
مانشستر يونايتد

صورة أرشيفية

يضرب نادي مانشستر يونايتد موعدًا مع نظيره تشيلسي، اليوم السبت، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، في إحدى قمم مواجهات "بريميرليج".

ويستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره تشيلسي، لحساب منافسات الأسبوع الخامس من مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويقام اللقاء على أرضية ملعب أولد ترافورد.

جدول مباريات اليوم السبت

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي والقناة الناقلة

يواجه فريق مانشستر يونايتد نظيره تشيلسي، اليوم السبت على ملعب أولد ترافورد، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إذ يرغب الثنائي في تحقيق نتيجة إيجابية لما تمثله المباراة من أهمية كبرى لدى جماهير الناديين.

وتنقل أحداث المباراة بين مانشستر يونايتد وتشيلسي، عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت" الناقل الحصري لمسابقة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط، وبالتحديد عبر قناة "بي إن سبورت 1".

ترتيب الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي

يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 4 نقاط حصدها الشياطين الحمر عقب 4 جولات من المسابقة، إذ نجح الفريق في تحقيق فوز واحد وتعادل في مباراة، وسقط في فخ الهزيمة في مناسبتين.

ويتواجد تشيلسي في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث نجح "البلوز" في حصد 8 نقاط وذلك من خلال تحقيق الفوز في مواجهتين وتعادل في مثلهما.

مباراة تشيلسي القادمة
مانشستر يونايتد تشيلسي الدوري الإنجليزي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

