صلاح أساسياً وإيزاك وفيرتز بين البدلاء.. تشكيل ليفربول لمواجهة إيفرتون بالدوري الإنجليزي

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

01:21 م 20/09/2025
صلاح

محمد صلاح

أعلن الهولندي آرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة إيفرتون في ديربي ميرسيسايد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف نادي ليفربول لجاره اللدود إيفرتون، ظهر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، بينما يقع إيفرتون في المركز السادس برصيد 7 نقاط.

صلاح أساسياً وثنائي على مقاعد البدلاء

يتواجد النجم المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي لنادي ليفربول لمواجهة إيفرتون على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز.

بينما يتواجد الثنائي ألكسندر إيزاك وفلوريان فيرتز على مقاعد بدلاء الريدز لمواجهة التوفيز.

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: كونور برادلي، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ميلوش كيركيز.

خط الوسط: أليكسيس ماك اليستر، ريان جرافينبرخ، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، هوجو إيكيتيكي، كودي جاكبو.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: ماماردشفيلي، جو جوميز، واتارو إيندو، فلوريان فيرتز، ألكسندر إيزاك، كيرتس جونز، أندرو روبيرتسون، جيريمي فريمبونج، ريو نجوموها.

أخبار الميركاتو

الكسندر اساك

الكسندر اساك
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
logo

تشيلسي

40,000,000

