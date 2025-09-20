أعلن الهولندي آرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة إيفرتون في ديربي ميرسيسايد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف نادي ليفربول لجاره اللدود إيفرتون، ظهر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، بينما يقع إيفرتون في المركز السادس برصيد 7 نقاط.

صلاح أساسياً وثنائي على مقاعد البدلاء

يتواجد النجم المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي لنادي ليفربول لمواجهة إيفرتون على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز.

بينما يتواجد الثنائي ألكسندر إيزاك وفلوريان فيرتز على مقاعد بدلاء الريدز لمواجهة التوفيز.

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: كونور برادلي، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ميلوش كيركيز.

خط الوسط: أليكسيس ماك اليستر، ريان جرافينبرخ، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، هوجو إيكيتيكي، كودي جاكبو.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: ماماردشفيلي، جو جوميز، واتارو إيندو، فلوريان فيرتز، ألكسندر إيزاك، كيرتس جونز، أندرو روبيرتسون، جيريمي فريمبونج، ريو نجوموها.