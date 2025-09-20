المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بصمة صلاح حاضرة.. ليفربول يتقدم مبكرًا أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي (فيديو)

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

02:48 م 20/09/2025
صلاح

محمد صلاح - صورة أرشيفية

ساهم محمد صلاح في تقدم فريقه ليفربول أمام إيفرتون، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواجه فريق ليفربول نظيره إيفرتون، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويستضيف اللقاء ملعب أنفيلد.

بصمة صلاح

وضع محمد صلاح بصمته في هدف فريقه ليفربول أمام إيفرتون، بعد أن أرسل الدولي المصري تمريرة حاسمة وصلت إلى جرافينبرخ، الذي وضعها في الشباك بالدقيقة العاشرة من عمر اللقاء.

وجاء هدف ليفربول بعد فاصل من التمريرات بين لاعبي الفريق، قبل أن تصل إلى محمد صلاح في الرواق الأيمن الذي أرسل تمريرة يسارية إلى داخل منطقة الجزاء، لينجح جرافينبرخ في تسديدها بشكل مباشر في شباك إيفرتون.

واحتل محمد صلاح المركز التاسع في ترتيب اللاعبين الأكثر إرسالًا للتمريرات الحاسمة في الدوري الإنجليزي، برصيد 89 تمريرة بالتساوي مع جيمس ميلنر.

وشارك محمد صلاح رفقة ليفربول خلال 4 مباريات في الدوري الإنجليزي، بخلاف مواجهة إيفرتون بواقع 360 دقيقة، ونجح نجم "الريدز" في تسجيل هدفين خلالهم.

ويعد هدف جرافينبرخ هو الأول لفريق ليفربول على ملعب أنفيلد، الذي يتم تسجيله في أول 10 دقائق بالدوري الإنجليزي منذ عامين.

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول الدوري الإنجليزي إيفرتون محمد صلاح

