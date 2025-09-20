ميرور: ضربة مزدوجة تنتظر ليفربول بسبب ريال مدريد

يبدو أن الإنجليزي مارك جويهي، مدافع فريق كريستال بالاس، قد غير أفكاره، ولن يختار الانضمام إلى صفوف ليفربول، بعد فشل مفاوضات الصيف.

مارك جويهي كان على أعتاب الانضمام لصفوف ليفربول، قبل أن يوقف كريستال بالاس العملية بالكامل، ويرفض رحيله لاعبه.

مستقبل مارك جويهي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أخبر جويهي مستشاريه أنه قلبه يميل نحو الانتقال إلى ريال مدريد، بعد فشل صفقة رحيله لصفوف ليفربول.

ووصفت الصحيفة أن الأمر قد يصبح بمثابة ضربة مزدوجة لآرني سلوت وليفربول، خاصة وأن إبراهيما كوناتيه يخطط لانتقال مجاني إلى الريال.

كان كريستال بالاس أوقف صفقة انتقال جويهي إلى ليفربول في اليوم الأخيرة من انتقالات الصيف، مقابل 35 مليون إسترليني، لعدم تأمين البديل، مع احتمال حسمها في يناير، أو مجانًا بنهاية الموسم.

أشارت "ميرور" إلى أن ريال مدريد أبدى استعداده لضم اللاعب، مع إمكانية إتمام الصفقة دون رسوم في الصيف.

فيما اختتمت بأن الرغبة الأولى لدى جويهي الآن هي الانتقال إلى صفوف ريال مدريد، وتجاهل رغبة ليفربول لضمه.

ويعد مارك جويهي الذي دخل موسمه الأخير، أحد العناصر الأساسية في كريستال بالاس، بعدما شارك في كل مباريات الفريق هذا الموسم بجميع البطولات، وتمكن من تسجيل هدفًا.